Vollsperrung der Kreisstraße 602

Von: Rosemarie Gerhardy

Autofahrer müssen auf der Kreisstraße 602 Sperrungen in Kauf nehmen. Symbolfoto. © Petra Siebert

Ab heute, 19. Juni, beginnen die Bauarbeiten für die Sanierung der Kreisstraße 602 zwischen Sebexen und Oldenrode. Das hat die Kreisverwaltung gerade mitgeteilt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende August 2023 andauern.

Sebexen/Oldenrode – Für die Bautätigkeiten ist eine Vollsperrung der Kreisstraße 602 eingerichtet. Zunächst werde die Vollsperrung den Abschnitt zwischen Ortsausgang Sebexen bis Wiershausen betreffen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Verbindung zwischen Wiershausen und Oldenrode über die K 640 und die K 602 sei zunächst nicht gesperrt. Eine Vollsperrung der Gesamtstrecke vom Ortsausgang Sebexen bis zur Einmündung in die Bundesstraße 248 in Oldenrode werde voraussichtlich ab den 10. Juli eingerichtet.

Für die Anlieger in Oldenrode werde die Erreichbarkeit der Grundstücke ab diesem Zeitpunkt weitestgehend ermöglicht. Mit Einschränkungen aufgrund der Bauaktivitäten sei jedoch zu rechnen, so die Kreisverwaltung. Die Anlieger würden hierüber direkt und rechtzeitig benachrichtigt.

Die Abfuhr von Abfällen ist laut Pressemitteilung während der Baumaßnahme weiterhin sichergestellt. Rechtzeitig an der Kreisstraße bereitgestellte Abfallbehältnisse werden bei Bedarf durch das Bauunternehmen zu einer Sammelstelle und zurück transportiert.

Während der Baumaßnahme könne es zu Abweichungen und Änderungen des Linienbusverkehrs kommen. Mit Fortschreiten der Baumaßnahme werde es zudem nötig sein, Ersatzbushaltestellen einzurichten.

Der großräumige Verkehr wird über die B 445 beziehungsweise die B 248 weiter über die K 72 und K 617 umgeleitet, so die Kreisverwaltung.

Die grundhafte Sanierung der Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang Sebexen bis zur Einmündung in die Bundesstraße 248 (Oldenrode) erfolgt in zwei Bauabschnitten auf einer Gesamtlänge von insgesamt 4,14 Kilometern, so die Kreisverwaltung. Die Sanierung der Kreisstraße erfolgt im Hocheinbau, hier werden nach dem Abfräsen der vorhandenen Asphaltdeckschicht auf der vorhandenen Straße eine neue Asphalttrag- sowie Asphaltdeckschicht eingebaut. Zudem werden in Teilbereichen Gossen sowie passive Schutzeinrichtungen erneuert und Feldzufahrten zusammengeführt beziehungsweise zurückgebaut. In der Oldenrode wird die vorhandene Asphaltdeckschicht abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. (rom)