Dorf wegen Vollsperrung der Kreisstraße Sebexen - Oldenrode nur über Umwege zu erreichen

Von: Rosemarie Gerhardy

Hier geht nicht mehr viel: Wiershausen ist weitgehend abgeschnitten. Das kritisieren (von links) Ratsherr Klaus Oppermann (FWG), Vize-Ortsbürgermeister Frank Kubelka, Ortsbürgermeister Niklas Rose und Ratsherr Wolfgang Meuschke (CDU). © Rosemarie Gerhardy

Der Unmut im 134-Seelendorf Wiershausen in der Gemeinde Kalefeld ist aktuell groß. Der Grund, das Dorf fühlt sich von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten. Denn wegen einer grundhaften Sanierung der Kreisstraße zwischen Sebexen und Oldenrode komplett gesperrt.

Wiershausen – Somit müssen die Anwohner weite Umwege über die Bad Gandersheimer Ortschaft Ellierode in Kauf nehmen, um zum Beispiel zur Arbeit nach Northeim oder zum Kindergarten nach Düderode oder Echte zu kommen.

Ortsbürgermeister Niklas Rose berichtet, dass die Baustelle bereits seit einem Jahr immer wieder in der Diskussion gewesen sei, dann hätte sie im Frühjahr eingerichtet werden sollen, nun ist sie in die Sommerferien verlegt worden. Losgegangen ist die Baumaßnahme am 19. Juni zunächst mit seiner Sperrung zwischen Sebexen und Wiershausen. Doch seit dem 10. Juli ist auch der Abschnitt bis nach Oldenrode gesperrt.

Zuvor sei immer von zwei Bauabschnitten die Rede gewesen. Da sei man selbstverständlich davon ausgegangen, dass der erste abgeschlossen werde, bevor man mit dem zweiten beginne.

Doch die Realität sieht anders aus. Erst über die Zeitung habe man von der geplanten Vollsperrung erfahren, kritisiert Rose. „Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen“, sagt er. Zum Glück dürften aber wenigstens die Landwirte noch durch die Baustelle zu ihren Feldern fahren.

Die Ratsherren Klaus Oppermann (FWG) und Wolfgang Meuschke (CDU) kritisieren bei einem Ortstermin, dass bei der Maßnahme keine Rücksicht auf die Bürger genommen wurde. Eine Ausführung in zwei Bauabschnitten hintereinander wäre aus ihrer Sicht sinnvoll gewesen.

Gemeindebürgermeister Jens Meyer erklärt auf HNA-Nachfrage, dass die Gemeinde vom Landkreis nur in Kenntnis gesetzt worden sei. Allerdings sei man davon ausgegangen, dass nicht nur die Landwirte, sondern alle Wiershäuser eine Möglichkeit bekommen sollten, durch die Baustelle fahren zu können.

Die Durchfahrt sollte demnach nur für Zulieferer und Ortsfremde verboten sein. Jetzt habe die Gemeinde dies nochmals beim Landkreis eingefordert. Er hoffe, dass der Landkreis auch handelt, so Meyer.

Der Landkreis erklärt, dass er mit seiner Presseerklärung vom 19. Juni auf die Vollsperrung hingewiesen hätte, somit sei die Vollsperrung bekannt gewesen. Aufgrund der Vorgabe des Verkehrsverbundes Südniedersachsen sei die Sanierung der Fahrbahn nur in den Sommerferien möglich, erklärt die Kreisverwaltung. Da bei einer Sperrung außerhalb der Ferien, der Schülertransport nicht hätte gewährleistet werden können. Eine Aufteilung in zwei Bauabschnitte hätte zudem eine wesentlich längere Bauzeit zur Folge gehabt, so die Kreisverwaltung. Deswegen sei der Zeitplan entsprechend komprimiert worden, um die Arbeiten in den Ferien fertigstellen zu können. Diese Vorgehensweise setze allerdings die Vollsperrung der Gesamtstrecke voraus, da an mehreren Bereichen gleichzeitig gearbeitet werden müsse.

In den kommenden Wochen werde die Sanierung der insgesamt rund 4,1 Kilometer langen Straße zwischen Ortsausgang Sebexen und Einmündung in die Bundesstraße 248 bei Oldenrode erfolgen. Die Sanierung der Straße erfolge im Hocheinbau, so die Kreisverwaltung. Hier werden nach dem Abfräsen der vorhandenen Asphaltdecke auf der vorhandenen Straße eine neue Asphalttrag- sowie Asphaltdeckschicht eingebaut. Zudem werden in Teilbereichen Gossen sowie passive Schutzeinrichtungen erneuert und Feldzufahrten zusammengeführt beziehungsweise zurückgebaut, informiert der Landkreis.

Ortsbürgermeister Niklas Rose bestätigt, dass der Landkreis mit den Landwirten rechtzeitig Gespräche über die Zuwegungen geführt habe. Nur die anderen Bürger hätte man leider nicht in die Vorgehensweise und die Bauplanung mit eingebunden.