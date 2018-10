Wolf in Südniedersachsen angefahren? Tier wird von Experten untersucht

Hund oder Wolf? Bei Oldenrode ist ein Tier angefahren worden, bei dem nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass es sich um einen Wolf handelt.

Aktualisiert um 10.20 Uhr - Die Feuerwehr Oldenrode aus der Gemeinde Kalefeld wurde in der Nacht zu Sonntag um 0.34 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Auf der Bundesstraße 248 auf Höhe Oldenrode sollte ein Hund angefahren worden sein.

Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass es sich bei dem Tier, was noch an der Unfallstelle verendete, um ein wolfsähnliches Tier handelt. Da vor Ort auch durch Jäger nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen Wolf handelt, wurde das Tier durch die Feuerwehr auf die Polizeidienststelle Bad Gandersheim transportiert, wo noch am Sonntag durch Experten geklärt werden soll, ob es sich um Hund oder Wolf handelt.

Die Feuerwehr Oldenrode sicherte während der Bergungsarbeiten die Einsatzstelle mit rund 15 Kräften ab. Das Tier war nach Zeugenaussagen vor Ort von einem Transporter angefahren worden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Schwer verletzt schleppte sich der Wolf oder der Hund an den Straßenrand, wo er kurze Zeit später starb.

Wölfe in Südniedersachsen?

Es ist bereits über ein Jahr her, dass in Südniedersachsen mehrfach ein Wolf gesichtet wurde: Im Sommer 2017 gab es einen Wolfsnachweis in Lödingsen im Kreis Göttingen. Hier hatte eine Person ein Foto von einem Tier gemacht, das zweifelsfrei als Wolf identifiziert werden konnte. Allerdings stellte sich im April 2018 heraus, dass der Wolf nur auf der Durchreise gewesen ist.

Der Schwerpunkt der Wolfsrudel in Niedersachsen liegt im Nordosten des Landes, hier sind mehrere Rudel zu Hause.

Politik fordert Änderungen im Umgang mit dem Wolf

Im Deutschen Bundesrat wurde am Freitag erstmalig ein Antrag von Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen beraten: Politiker fordern eindeutige Regeln für das Töten von Wölfen, damit Menschen, Nutztiere und Wölfe gut nebeneinander leben können. In der Folge könnte der Abschuss von Wölfen schneller ermöglicht werden.

Das Tier wurde auf der Bundesstraße bei Oldenrode angefahren:

Wolf - Besonderheiten

Der Wolf steht seit Ende des 20. Jahrhunderts unter internationalem Schutz, nachdem im Jahr 1904 der letzte freilebende Wolf in Deutschland geschossen worden ist. Erst seit dem Jahr 2000 werden hierzulande wieder nachweislich Wolfswelpen geboren.

Wolf - Steckbrief