Zwei Unfälle mit Verletzten im Alten Amt

Kalefeld/Echte – Zwei Unfälle mit verletzten Personen hat es in der Gemeinde Kalefeld gegeben. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 248 von Imbshausen kommend nach Echte. Am Ortseingang bemerkt sie einen vor ihr auf die Fahrbahn einscherenden Linienbus. Sie bremst ab, was eine hinter ihr fahrende 17-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad zu spät bemerkt. Sie fährt in das Auto und stürzt ebenso wie ihre Mitfahrerin auf die Fahrbahn.

Beide kommen leicht verletzt zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagmittag kurz vor 13 Uhr auf der Bundesstraße 445 am Abzweig in die Ortschaft Sebexen. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Echte abbiegen. Hierbei übersieht sie den vorfahrtberechtigten 18-jährigen Autofahrer, der auf der Bundesstraße in Richtung Echte unterwegs war, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund seiner guten Reaktion lenkt er sein Auto nach rechts auf den Grünstreifen und kann einen Zusammenstoß vermeiden. Er trifft allerdings dabei einen Verkehrsleitpfahl welcher leicht beschädigt wird, aber funktionsfähigbleibt. Durch die Berührung mit dem Leitpfahl wird sein Auto beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. kmn

