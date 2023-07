Kampf gegen Waschbärenplage im Kreis Northeim

Lebendfallen im Einsatz

+ © Thomas Fuchs/nh Auf einem speziellen Parcours wurden jetzt diese Jäger aus dem Landkreis zu sogenannten Fangjägern ausgebildet. Sie dürfen Waschbären mit Lebendfallen fangen. © Thomas Fuchs/nh

Jäger aus dem Landkreis dürfen jetzt Lebendfallen bei der Jagd nutzen

Northeim – Die Ausbreitung von Waschbären ist inzwischen auch im Landkreis Northeim ein Problem für den Artenschutz. Neben den Landkreisen Göttingen und Holzminden leben hier die meisten Waschbären in ganz Niedersachsen. Das zeigen Zahlen: Hatten Jäger im Jagdjahr 2009/2010 im Landkreis Northeim 825 Waschbären erlegt, waren es 2021/2022 schon 2512, berichtet Thomas Fuchs, Obmann für Pressearbeit bei der Jägerschaft Einbeck.

Verschlechterte Lebensräume und hoher Fress-Druck durch sogenannte Raubsäuger wie den Waschbär sind laut Bundesamt für Naturschutz zwei der Ursachen für den Rückgang zahlreicher Vogelarten, so Fuchs weiter. Dass sich zusätzlich zu heimischem Raubwild fremde Arten wie der Waschbär ausbreiten, verschärfe die Problematik für den Artenschutz weiter.

Um die Waschbär-Population zu reduzieren, werden Lebendfallen eingesetzt. Die sogenannte Fangjagd sei das effektivste Mittel, um den nachtaktiven Waschbär zu jagen, sagt die Landesjägerschaft. Die gefangenen Tiere würden im Anschluss „tierschutzkonform“ getötet.

Damit Jäger in Niedersachsen mit Fallen jagen dürfen, müssen sie eine spezielle Sachkunde mit mindestens 16 Stunden Unterricht nachweisen. An einem Sachkunde-Lehrgang dürfen maximal 15 Teilnehmer teilnehmen, so verlangt es das Niedersächsische Jagdgesetz.

Zwölf Jäger aus Bad Gandersheim, Dassel, Hardegsen, Moringen und Uslar haben jetzt in Dassel einen Lehrgang absolviert. Dort unterhält Presseobmann und Fangjagd-Ausbilder Thomas Fuchs einen Parcours mit klassischen Fallen und Fangsystemen neuester Generationen, wie er selbst berichtet.

Dort schule er künftige Fangjäger und unterstützt mit der auch die Fangjagd-Ausbildung von Jägerschaften und Hegeringen. Zum Einfluss des Waschbären hat der Fuchs eine klare Position: „Waschbären jagen am Boden und in Bäumen und wirken stark negativ auf Amphibien, Reptilien, brütende Vögel und Jungvögel im Nest. Die Bejagung von Waschbären mit Lebendfallen ist absolut tierschutzkonform und kann bedrohten Arten helfen“, sagt er.

Den Sachkundenachweis erlangt haben Karsten Paeleke, Johannes Reins, Tim Töpler, Andre Müller, Toralf Schmitt, Marcos Prieto, Nils Kadoke, Fabian Schlüter, Nick Hilker, Jan Rohmann, Dirk Senne, Kathrin Rohmann-Elbert und Timo Fahlbusch. (Katrin Plikat)