16-Jähriger stirbt bei Motorradunfall im Kreis Northeim

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Northeim ist ein 16-Jähriger am Sonntag ums Leben gekommen. Der Teenager sei mit einem kleinen Motorrad auf einer abschüssigen Kreisstraße unterwegs gewesen.

Das teilte die Polizei mit. Der Jugendliche war am Sonntagnachmittag von Wachenhausen kommend in Richtung Gillersheim unterwegs. In einer Kurve sei er gestürzt und über die Fahrbahn in den Grünstreifen gerutscht, so die Polizei. Anschließend stieß der Fahrer mit einem Holzmast zusammen.

Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle in der Nähe von Katlenburg-Lindau. (lni/mak)