45 neue Bauplätze in Katlenburg geplant

Von: Axel Gödecke

Teilen

Raum für neue Bauplätze: Im rot umrandeten Bereich, gleich im Anschluss an die bestehende Bebauung am Buchenweg in Katlenburg soll das neue Baugebiet Weingarten-West Katlenburg entstehen. Archi © Hubert Jelinek

Der Bebauungsplan für ein vier Hektar großes Neubaugebiet in Katlenburg ist fertig

Katlenburg – Die Verabschiedung des Bebauungsplans für das geplante neue Baugebiet Weingarten-West in Katlenburg steht unmittelbar bevor. Der Gemeinderat soll laut Bürgermeister Uwe Ahrens die fertige Leitplanung für das Areal am Ortsrand in Richtung Suterode in der Sitzung am 22. August als Satzung beschließen.

Dann, so Ahrens, könne auch die Ausschreibung für die Erschließung des Gebiets, die die Gemeinde Katlenburg-Lindau selbst vornimmt, herausgehen. Die ersten Baumaschinen für den Straßenbau und die Ver- und Entsorgungsleitungen könnten dann im Frühjahr 2024 starten, so der Bürgermeister weiter.

Das Baugebiet selbst hat beachtliche Ausmaße:

Zwei Ringstraßen sollen das Neubaugebiet erschließen. © Planungsbüro keller/Gemeinde Katlenburg-Lindau

Insgesamt wird es Platz für 45 Baugrundstücke bieten. Geplant ist die Erschließung durch zwei Ringstraßen mit Anschlüssen an den Eichengrund in der oberen Hälfte und an den Birkenweg nach unten.

Vorgesehen ist auf jeden Fall die Erschließung des Baugebiets in zwei Abschnitten, wahrscheinlich in einem oberen und einem unteren Bereich, versicherte der Bürgermeister auch kürzlich in der Sitzung des Ortsrats Katlenburg, der der Planung bereits einstimmig zugestimmt hat. Schließlich wolle man die gemeindliche Infrastruktur, sprich insbesondere die Kindertagesstätten nicht überbelasten.

Ahrens lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass die Bauplätze in der mit 1850 Einwohnern größten Ortschaft der Gemeinde dringend benötigt würden. „Wir haben schon eine Warteliste in der Gemeindeverwaltung vorliegen und sind auch in Kontakt mit potenziellen Grundstückkäufern“.

In Katlenburg gebe es ansonsten keine größeren Bauflächen mehr, auch nicht im Baugebiet Schiefer Berg, dort seien alle Grundstücke verkauft. Zusätzlich werde natürlich weiter nach Baulücken im Ort und deren mögliche Bebauung Ausschau gehalten.

Für die Erschließung des Baugebiets Weingarten-West sind im laufenden Haushalt der Gemeinde bereits 535 000 Euro eingeplant, die dann hauptsächlich ab 2024 für die Erdarbeiten ausgegeben werden sollen. Der Großteil des Areals, nämlich drei von insgesamt vier Grundstücksflächen, seien von der Gemeinde bereits gekauft worden, für das vierte Grundstück stehe der Kaufvertrag kurz vor dem Abschluss. Für den Ankauf des Geländes waren im Gemeindehaushalt des vorigen Jahres bereits 150 000 Euro veranschlagt gewesen.

Vorgesehen ist laut Bauleitplanung im Neubaugebiet ausschließlich der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern. Die einzelnen Gebäude sollen dabei nur eingeschossig mit Satteldach geplant werden. Die maximale Traufhöhe beträgt 4,50 Meter.

Fläche auch für Tiny-Häuser

Mit vorgesehen werden soll im Neubaugebiet möglicherweise nach entsprechendem Ratsbeschluss auch noch ein kleiner Abschnitt, auf dem so genannte Tiny-Häuser entstehen können. Dies geht auf eine Anregung von CDU-Ratsherrn Roy Walowsky (Wachenhausen) zurück.

Tiny-Häuser sind Mini-Wohnhäuser mit einer Wohnfläche von etwa 15 bis 45 Quadratmetern.

Neben einem Schlafbereich besitzt ein „Tiny House“ (tiny kommt aus dem Englischen und heißt winzig) in der Regel eine Küche oder Kochzeile und ein Bad mit Toilette. Sie sind ans Strom-, Wasser und Abwassernetz angeschlossen. (Axel Gödecke)