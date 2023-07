90 000 Euro Schaden nach Getreidebrand

Von: Rosemarie Gerhardy

Die Feuerwehr musste einen Brand im Getreidesilo löschen. (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Brand in einem Getreidesilo in Albrechtshausen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Schaden von rund 90 000 Euro verursacht. Das teilt die Polizeiinspektion Northeim mit.

Albrechtshausen – Laut Polizeibericht hätte am Samstag um 8.34 Uhr ein aufmerksamer Feuerwehrmann im Bereich Albrechtshausen eine Rauchentwicklung bemerkt. Es stellte sich dann heraus, dass der Rauch aus einer Scheune, in der Getreide getrocknet und gelagert wird, drang.

Vermutlich aufgrund eines Getreidestaus im Bereich der Förderschnecke, habe sich das Getreide erhitzt und sei in Brand geraten, nennt die Polizei angenommene Brandursache.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Der Schaden an Silo und Förderschnecke wird auf 90 000 Euro beziffert. (rom)