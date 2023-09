Baustart für neuen Nettomarkt in Lindau

Von: Axel Gödecke

Hier entsteht der neue Nettomarkt in Lindau: Baumaschinen haben den Baugrund für den Neubau und die 70 Parkplätze bereits planiert. Die Zu- und Abfahrt erfolgt direkt über die Bundesstraße 247 (links im Bild). Es soll eine Ampel geben. © Hubert Jelinek

13 Jahre lang haben die 1720 Einwohner des Fleckens Lindau auf ihren sehnlichst gewünschten Lebensmittelmarkt warten müssen. Jetzt wird ein neuer Markt gebaut.

Lindau - 2010 schloss der bis dahin in Lindau ansässige Pennymarkt. Doch nun ist endlich Baustart. Erste Baumaschinen rückten Anfang der Woche an, um den Baugrund für das Projekt vorzubereiten.

Bauherrin ist die Firma Ratisbona mit Hauptsitz in Regensburg, die in der Region in den vergangenen Jahren schon etliche Supermärkte gebaut hat, so unter anderem in Adelebsen oder auch in Langenholtensen. Sie vermietet das fertige Objekt weiter an den Discounter Netto.

Laut Marina Ruhl von der Abteilung Organisation und Marketing bei Ratisbona wird der Einkaufsmarkt exakt nach den Vorgaben gebaut, die bereits im vom Landkreis genehmigten Bauantrag angegeben waren.

Danach wird der Markt eine Verkaufsfläche von 1060 Quadratmetern haben. Der Bau erfolge in einer von Ratisbona entwickelten Holzbauweise für die Außenhülle und mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Einen Drogeriemarkt wird es nicht geben, auch keine Extra-Bäckerei-Filiale mit Café. Beides war bei der Planung eines früheren Investors noch vorgesehen. Aus dieser Planung wurde jedoch nichts.

Vor dem Markt werden rund 70 Parkplätze gebaut. Die Verkehrsanbindung werde über eine Ein- und Ausfahrt direkt von der Bundesstraße 247 aus erfolgen. Um die Ein- und Ausfahrt sicher zu machen, seien der Bau einer Querungshilfe sowie eine Bedarfsampel geplant.

Über die Investitionskosten macht der Projektentwickler keine Angaben. Außerdem könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Eröffnungszeitraum nennen. Der Bau am südöstlichen Ortsrand von Lindau laufe jedoch jetzt auf Hochtouren.

Zur Bauherrin Ratisbona: Das Unternehmen hat sich auf die Konzeption, Entwicklung, Realisierung, Vermarktung und Verwaltung von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren spezialisiert und gehört auf diesem Segment zu den Marktführern in Deutschland.

Seit der Gründung des Unternehmens 1987 habe man fast 1250 Objekte im deutschen und internationalen Einzelhandelsbereich schlüsselfertig realisiert, sieben seien in Bau, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. (Axel Gödecke)