Radarmessungen waren nicht mehr möglich

Blitzeranhänger in Katlenburg mit Farbe besprüht

Blitzeranhänger Alice wurde schon wieder mit Farbe beschmiert (Symbolbild).

Das Radarmessgerät „Alice“ wurde erneut beschädigt, teilt die Polizei mit, diesmal in Katlenburg.

Im Zeitraum von Samstag circa 20 Uhr bis Sonntag circa 8.25 Uhr wurde das Radarmessgerät mit schwarzer Farbe besprüht. Das Messgerät war laut Polizei an der Herzberger Straße in Katlenburg abgestellt. Die Täter besprühten „Alice“ so, dass Messungen nicht mehr möglich waren, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei Katlenburg bittet Zeugen sich unter 05552/70 92 40 zu melden.

Erst in der Nacht zum 6. Mai wurde Alice in Bad Gandersheim mit Sprühfarbe besprüht. Anschläge auf den Mess-Anhänger gibt es laut Landkreis Northeim etwa alle zwei Monate. Am häufigsten werde er mit Farbe beschmiert. Die könne überwiegend von den Mitarbeitern des Landkreises entfernt werden. Allerdings sei Alice für diese Zeit nicht einsatzbereit. rom