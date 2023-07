Brenzlige Situationen nach Ausbau

Marienstraße in Lindau

+ © Rosemarie Gerhardy Ordnungsamtsleiterin Ina Danne und Gemeindebürgermeister Uwe Ahrens demonstrieren die neuen Markierungen auf der Marienstraße, die verdeutlichen, dass hier die Rechts-vor-Links-Regelung gilt. © Rosemarie Gerhardy

Gemeinde Katlenburg-Lindau rüstet in der Marienstraße nach.

Lindau – Der erste Bauabschnitt der Marienstraße in Lindau wurde im vergangenen Jahr fertig gestellt. Doch seit der Freigabe für den öffentlichen Verkehr hätten sich laut Gemeindebürgermeister Uwe Ahrens immer wieder brenzlige Situationen im Straßenverkehr ergeben.

Wie es dazu kommt erklärt Ordnungsamtsleiterin Ina Danne: Eine Besonderheit beim Ausbau der Straße ist, dass aufgrund der hohen Anzahl von Grundstücksausfahrten der Gehweg auf der gesamten Länge durch abgesenkte Rundborde eingefasst wurde. Hierdurch soll ein häufiger Wechsel der Gefälle im Gehwegbereich vermieden werden. Doch nun nutzen etliche Autos die Gehwege zum Parken. Auch die noch frisch bepflanzten Beete würde als Parkfläche oder zur Durchfahrt missbraucht.

Für viele Autofahrer scheint es wegen der abgesenkten Bordsteine nicht klar zu sein, wo sie in der Marienstraße ihr Fahrzeug abstellen dürfen, berichten Ahrens und Danne. Hier gibt es eine einfache Regel: auf allen grau gepflasterten Flächen am Straßenrand ist das Parken erlaubt. Die Gehwege und die Grundstücksausfahrten sind dagegen rot gepflastert. Hier ist das Parken verboten. Das gilt ebenso für die Grünflächen. Hier stehen auch noch Barken, die das Befahren verhindern sollen.

Ortsfremde Besucher der Arztpraxis an der Marienstraße werden jetzt zudem durch ein Hinweisschild darauf aufmerksam gemacht, dass auch an der benachbarten Osterstraße noch Parkplätze zur Verfügung stehen.

Ein weiteres Problem nach dem Ausbau sei, dass in der nun gut ausgebauten und gut einsehbaren, geraden Straße oft deutlich höhere Geschwindigkeiten gefahren werde, als das erlaubte Tempo 30, berichtet Ahrens. Die Gemeinde Katlenburg-Lindau, der Landkreis Northeim und die Polizei hätten sich da-her Maßnahmen überlegt, um die Situation zu entschärfen. So wurden Piktogramme „30“ und an den Einmündungsbereichen sogenannte „Haifischzähne“ auf die Straße aufgebracht. Dies soll noch einmal auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit hinweisen und außerdem darauf aufmerksam machen, dass in dieser Straße an den Einmündungsbereichen die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“ gilt.

Auch in der Dechant-Ohseforth-Straße in Lindau kommt es immer wieder zu Problemen durch parkende Fahrzeuge, berichtet Danne. Einigen Anwohnern dieser engen, kurvigen und schlecht einsehbaren Straße ist es nicht oder nur schwer möglich, mit ihren eigenen Autos vom Grundstück oder auf ihr Grundstück zu gelangen. Und auch Einsatzfahrzeugen der Rettungsdienste und der Feuerwehr sowie den Fahrzeugen der Kreisabfallwirtschaft wird die Durchfahrt erschwert oder unmöglich gemacht.

Deshalb weisen Ahrens und Danne noch einmal auf die rechtliche Regelung in der Straßenverkehrsordnung (StVO) hin, demnach ist das Parken vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber, unzulässig.

Als Faustregel gelte hier, dass das Parken gegenüber einer Ein- oder Ausfahrt verboten ist, wenn zwischen Fahrzeug und Grundstückseinfahrt weniger als drei Meter liegen und wenn ein Befahren des Grundstücks nicht mehr unter nur mäßigem Rangieren möglich sei.

In Absprache mit dem Landkreis als Verkehrsbehörde wurde bisher darauf verzichtet, verkehrslenkende Maßnahmen zu ergreifen und anzuordnen. Vielmehr werde an die Einsicht der Autofahrer appelliert, auch im eigenen Interesse regelkonform zu parken, damit Einsatzfahrzeuge, die Leben und Eigentum schützen, die Straße problemlos passieren und die Nachbarn auf ihre Grundstücke gelangen können.

Sowohl in der Marienstraße als auch in der Dechant-Ohseforth-Straße werde der Landkreis verstärkt kontrollieren und Bußgelder für Falschparker verhängen.