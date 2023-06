Körper wird zur Leinwand

Von: Rosemarie Gerhardy

Bodypainting-Model Christina Baufeldt bei einer Bodysplash-Aktion © Foto: Atelier Jörg Düsterwald

Jörg Düsterwald aus Hameln ist ein mehrfach ausgezeichneter Künstler und Gestalter. Seit 30 Jahren ist er als freiberuflicher Künstler tätig und dabei nimmt seine sogenannte Bodyart einen großen Raum ein. Dafür bemalt er Aktmodelle, die dann unter anderem in der Natur künstlerisch in Szene gesetzt werden. Eines dieser Modelle ist die Katlenburger Tanzpädagogin Christina Baufeldt.

Katlenburg – Die 29-jährige gebürtige Katlenburgerin Christina Baufeldt arbeitet seit 2021 mit dem Künstler Jörg Düsterwald zusammen. Sie ist Bodypainting-Model, das heißt, dass sie von Kopf bis Fuß von Düsterwald mit dem Pinsel bemalt, besprüht oder mit einem Schwamm betupft wird. Ihr Körper wird somit zur Leinwand. So bemalt, bezieht sie Pose vor einen Hintergrund oder in der freien Natur, geht eine optische Symbiose damit ein, die dann fotografisch festgehalten wird.

Letzte Pinselstriche vor Ort: Jörg Düsterwald bemalt Christina Baufeldt in Höxter vor einer Mauer, die mit rotem, wilden Wein berankt ist. © Jörg Düsterwald

„Jörg hat Fotos von mir bei Instagram gesehen und hat mich angeschrieben“, berichtet die Tanzpädagogin, die in ihrer Freizeit auch Turniertanz macht, vom Erstkontakt. Wichtig sei ihm gewesen, dass sie Tänzerin sei und dadurch ein gutes Körpergefühl habe. Denn bei den Fotoshootings mache sie keine normalen Modelposen, sondern oft gehöre sehr viel Körperbalance dazu, man brauche Beweglichkeit und müsse die Anweisungen umsetzen können. Und das auch bei sehr kalten Temperaturen.

In Harmonie mit der Natur: Christina Baufeldts Beine ragen in einem Gladiolenfeld empor. © Atelier Jörg Düsterwald

Das Fotoshooting in Höxter vor einer Mauer mit Weinlaub habe im November stattgefunden, berichtet Baufeldt. Doch bevor es zur Location geht, ist zunächst Arbeit im Atelier angesagt. Mindestens vier Stunden dauert die Vorbereitung, denn schon im Atelier werde sie komplett angemalt. Dazu werden Körperschminkfarben verwendet, wie man sie auch vom Theater, Film und Fernsehen kennt. Natürlich müsse sie dafür komplett die Hüllen fallen lassen, so Baufeldt, dazu gehöre aber nur in den ersten Sekunden etwas Überwindung. „So wie der erste Pinselstrich erfolgt, fühle ich mich nicht mehr nackt und Jörg ist dann auch gleich komplett im Künstlermodus“, berichtet Baufeldt. Basis sei aber, dass man sich vertraue und gut verstehe. Doch es sei für sie immer spannend, da sie vorher nicht genau wisse, was herauskomme.

Christina Baufeldt, Tanzpädagogin und Model © Gerhardy, Rosemarie

Anschließend geht es zum Fotopunkt, den Düsterwald zuvor ausgewählt hat. Hier werden die Farben noch mal angepasst, bevor fotografiert wird. Auch das dauere in der Regel rund zwei Stunden. Anschließend fahre sie im Maleranzug nach Hause, denn die Farbe hafte gut und müsse dann gründlich abgewaschen werden.

Da sie sehr naturverbunden sei, sei es faszinierend, wie man sich auf diese Weise mit der Natur verbinden und zudem noch kreativ sein könne, so Baufeldt. Manchmal würden Menschen beim Shooting vorbeigehen und sie gar nicht wahrnehmen, weil sie so gut in die Natur eingefügt sei. Sehr viel Spaß habe ihr aber auch das Bodysplash gemacht. Wo sie zunächst bemalt wurde, um dann in besonderer Pose auf einer Wiese stehend mit Farbe überschüttet zu werden. „Das war sehr kreativ und ohne Grenzen, aber auch anstrengend, da ich auf einem wackeligen Podest mit geschlossenen Augen die Pose halten musste“, so Baufeldt.

Bislang habe es vier Fototermine gegeben. Sie sei zwar öfter angefragt worden, aber die Termine seien dann wieder kurzfristig abgesagt worden, weil das Wetter oder die Location (zum Beispiel Blumen schon verwelkt) nicht mehr stimmten. Aber sie möchte auf jeden Fall weitermachen. „Das ist einfach etwas Besonderes“, sagt sie. Das Foto von ihren Beinen im Gladiolenfeld hat Einzug in den diesjährigen Fotokalender von Düsterwald erhalten, ein Foto von der Weinwand wird Motiv im Kalender 2024. Außerdem plant Düsterwald für den Spätsommer einen Bildband. Auch darin wird Baufeldt vertreten sein. (Rosemarie Gerhardy)

