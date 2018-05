Fanfarenzug Lindau: Gold und Meisterschaft

Lindau. Großer Erfolg für die Musiker des Fanfarenzugs Lindau.

Bei den German Championships of Music in Groß-Zimmern/Hessen wurden die Jugend Drumliner sowie die Jugend Brassband am vergangenen Pfingstwochenende Deutscher Meister.

Die Jugend Drumliner erhielten die Tagesbestwertung. Die Drum-Senioren haben ebenfalls Gold geholt, die Brassband-Senioren Silber.

Ebenfalls erfolgreich war das Blasorchester aus dem benachbarten Herzberg. Es hat ebenfalls die Goldmedaille sowie den Titel der Deutschen Meisterschaft eingefahren. (cla)