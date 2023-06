Ortswehren aus Dorste, Dinkelhausen und Gillersheim vorn

Von: Axel Gödecke

Siegerehrung der Pokalwettkämpfe zum 112. Geburtstag der Feuerwehr Gillersheim: Das Bild zeigt die Pokalsieger Dorste und Gillersheim 1 sowie die Vertreter der platzierten Wettkampfgruppen. © marcus rosenberg/feuerwehr gillersheim

Die Feierlichkeiten zum 112. Geburtstag der Ortswehr Gillersheim starteten mit Wettkämpfen

Gillersheim – Mit einem Pokalwettbewerb, in dessen Rahmen auch der traditionelle Gemeindepokal im Wettstreit aller Ortswehren der Gemeinde Katlenburg-Lindau vergeben wurde, wurden in Gillersheim die Feierlichkeiten zum 112. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Gillersheim eingeläutet.

Bei sommerlichen Temperaturen gingen insgesamt 15 Feuerwehr-Wettkampfgruppen sowohl aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau als auch Gastwehren aus den Landkreisen Northeim und Göttingen auf der Kirchstraße in Gillersheim an den Start.

Die jeweils neun Mitglieder der Gruppen wurden durch die Wettbewerbsrichter bei ihren vorgegebenen Tätigkeiten in Augenschein genommen und bewertet. Letztlich siegte in der Gesamtwertung die Feuerwehr Dorste (Landkreis Göttingen) vor der Ortswehr Dinkelhausen (Uslar) und der Wettkampfgruppe Gillersheim 1. Als bestplatzierte Gruppe aus dem Gebiet der Gemeinde Katlenburg-Lindau gewann Gillersheim 1 den Gemeindepokal, gefolgt von Gillersheim 2 und Katlenburg 1.

Neben dem Wettbewerb stand auch die Geselligkeit der Aktiven im Mittelpunkt des Tages, die nach der schwierigen Corona-Zeit in den Hintergrund gerückt war, berichtet Marcus Rosenberg, Schriftführer der Gillersheimer Ortswehr. Für Essen und Trinken bei den Pokalwettkämpfen hatten die Feuerwehrfrauen ein reichhaltiges Kuchenbüffet hergerichtet. Die Gillersheimer Jugendfeuerwehr habe ihr Zubereitungskönnen in der „Pommesbude“ unter Beweis gestellt, so Rosenberg.

Gemeindebrandmeister Sven Helmold und Ortsbürgermeister Uwe Lebensieg beglückwünschten die Feuerwehr Gillersheim zu einem gelungenen Start der anstehenden Festaktivitäten und animierten die Anwesenden, Werbung für das anstehende Fest zum 112. Wehrgeburtstag zu machen. Dieses findet vom 16. bis 18. Juni im Festzelt auf dem Festplatz in Gillersheim statt. Festhöhepunkte seien der Kommersabend am Freitag, eine Kuckucksolympiade, ein Tanzabend am Samstag und ein großer Festumzug am Sonntag, 18. Juni, mit anschließender Vesper. (Axel Gödecke)