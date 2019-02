"Schneller als das Internet": Katlenburg-Lindau informiert in neuer Broschüre

Stolz auf die neue Broschüre: Hauptamtsleiter Volker Mönnich (von links), Bürgermeister Uwe Ahrens und der IT-Spezialist der Verwaltung, Sascha Preußner, halten das neue Infoheft der Gemeinde in die Kamera.

Eine neue Broschüre informiert über Katlenburg-Lindau. Auf 70 Seiten erfährt der Leser alles über die Gemeinde.

Was erledige ich wo in der Gemeinde? Wie erreiche ich die Mitglieder der Ortsräte und des Gemeinderats? Wer sind die Chefs der Vereine und Verbände oder auch der Ortswehren? Das und noch viel mehr erfährt man in einer neuen Info-Broschüre, die die Gemeindeverwaltung Katlenburg-Lindau mittlerweile zum fünften Mal herausgebracht hat.

Fast 70 Seiten dick ist das Heftchen im Din-A-5-Format, das in diesen Tagen alle Haushalte in den sieben Ortschaften der Gemeinde in ihren Briefkästen vorfinden. Weitere Exemplare sind in der Gemeindeverwaltung erhältlich, und das kostenlos, denn Herstellung und Druck der Gesamtauflage von 4000 Exemplaren wurde laut Bürgermeister Uwe Ahrens durch Werbe-Inserate heimischer Betriebe finanziert.

Hauptamtsleiter Volker Mönnich steckte zusammen mit dem Bürgermeister sowie Hauptamtsmitarbeiter und IT-Techniker Sascha Preußner viel Herzblut in die Zusammenstellung und die Sammlung der Daten. „Drei bis vier Monate dauert das alles schon“, sagt er. Zumal alle Arbeit nebenbei, also neben dem normalen Geschäftsbetrieb der Verwaltung, gemacht werden müsse.

"Infos daraus bekommt man schneller als im Internet"

Was der Leser auf den 70 Hochglanzseiten über Katlenburg-Lindau erfährt, ist beachtlich. Ahrens: „Das ist ein Nachschlagewerk, das man sich zuhause hinlegen sollte. Infos daraus bekommt man oft schneller als im Internet“. Neben den vielen Adressen gibt es Fakten und Historisches zur Gemeinde und den Ortsteilen, Informationen über das 2015 entwickelte Leitbild der Gemeinde und auch über das 2017 gestartete Dorfentwicklungsprogramm „Wir fünf im Rhumetal“.

Erstmals stellt sich in diesem Rahmen der Abwasserverband Raum Katlenburg vor, über den neben den Orten der eigenen Gemeinde auch die Ortschaften Bilshausen, Bodensee, Renshausen, Hammenstedt, Dorste und Holzerode ihre Abwässer entsorgen lässt. Außerdem gibt es Informationen, darüber wie der Etat der Gemeinde sich aufbaut und welche Investitionen es in der Gemeinde in den vergangenen drei Jahren gegeben hat.

Kostenlos in Gemeindeverwaltung erhältlich

Weitere Kapitel behandeln Aspekte der dörflichen Wirtschaftsentwicklung, die Zukunft der Dorferneuerung, in der weiter die Orte Wachenhausen und Suterode gefördert werden, die Vorstellung von 13 neuen Mitarbeitern, die seit 2015 in die Gemeindeverwaltung eingestiegen sind und die Würdigung ausgeschiedener Mitarbeiter.

In einem abschließenden Kapitel geht es um Angebote der Brandschutzerziehung, die die Gemeindefeuerwehr für Kinder und auch für Senioren vorhält. Autoren der neuen Info-Broschüre sind Volker Mönnich, Uwe Ahrens, Bauamtschef Hans-Ulrich Wiese, der auch viele Fotos beisteuerte sowie Gemeindebrandmeister Sven Helmold. Das Heft ist kostenlos in der Gemeindeverwaltung in Katlenburg erhältlich.