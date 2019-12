Schwerer Unfall bei Katlenburg: Auto prallt gegen Bäume - 28-jähriger Fahrer stirbt

Update, 15.03 Uhr: Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstag gegen 8.20 Uhr auf der Bundesstraße 241 zwischen Hammenstedt und Katlenburg. Ein 28-jähriger Autofahrer aus einem Northeimer Ortsteil war mit seinem Wagen aus Katlenburg kommend in Richtung Hammenstedt unterwegs.

+ Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Hälften geteilt. © Konstantin Mennecke

Aus unbekanntem Grund ist der 28-Jährige dann in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und frontal mit zwei Bäumen am Straßenrand kollidiert. Sein Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Hälften zerteilt - der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle.