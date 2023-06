Kein Aldi in Katlenburgs Ortsmitte

Von: Axel Gödecke

An der Katlenburger Ortsdurchfahrt, direkt an der B 241, wollte ein Investor für Aldi ein Marktgebäude bauen. Dafür hätte die lange Scheune (Bildmitte) abgerissen werden müssen. Daraus wird nun nichts. © Axel Gödecke

Der Katlenburger Ortsrat lehnte einstimmig die Planung des Investors ab.

Katlenburg – Jetzt ist es endgültig: In der Katlenburger Ortsmitte an der Northeimer Straße (B 241) wird es keinen neuen Einkaufsmarkt geben. Auch nicht einen Aldi-Markt als Ersatz für den aus Sicht des Konzerns zu klein gewordenen Standort neben Rewe am Ortsrand. Der Ortsrat Katlenburg, in dem der aus Neustadt/Rübenberge stammende Investor das Projekt erstmals vorstellte, lehnte die Planung einstimmig ab.

Das im Dorfgemeinschaftshaus tagende Ortsgremium bekam dafür lautstarken Beifall der rund 40 Zuhörer, darunter etliche unmittelbare Anrainer aus dem Bereich Bahnhofstraße/B 241. Diese hatten zuvor in einer rund einstündigen Einwohnerfragestunde ihrem Ärger über die Markt-Planung ordentlich Luft gemacht.

Hauptkritikpunkte aus der Einwohnerschaft an dem Projekt: Zum einen die zusätzliche Verkehrs- und Lärmbelastung durch den An- und Abfahrverkehr sowie durch Zuliefer-Lkw auf der engen Bahnhofstraße. Zum anderen Gefahren für Radfahrer und Fußgänger auf der Bahnhofstraße und B 241, auf der durch Abbieger sogar Rückstaus zu befürchten wären. Auch ein starkes Anwachsen des Schleichverkehrs durch die benachbarten Anliegerstraßen Buschgarten und Im Büh befürchteten etliche Einwohner.

Zudem wäre ein neuer Aldi-Markt an der Northeimer Straße mit einer Verkaufsfläche von 1050 Quadratmetern der Todesstoß für den nur 200 Meter entfernten Pennymarkt, so die Einwohner.

Der Ortsrat schloss nach der Vorstellung des Projekts durch Bau-Ing. Dirk Wilhelm Rahlfs von der Planungsfirma Rahlfs Immobilien den Argumenten der Zuhörer ausnahmslos an. Tobias Grote brachte es für die CDU-Ortsratsfraktion auf den Punkt: „In Lindau entsteht erfreulicherweise ein neuer Markt, da brauchen wir hier nicht noch 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche zusätzlich. Seniorengerechtes Wohnen auf dem Filetstück in der Katlenburger Ortsmitte wäre stattdessen der richtige Weg.“ Dem schloss sich auch Rainer Lienemann für die SPD-Fraktion an.

Da der Planer schon in seinen einleitenden Worten betonte, niemals gegen den Willen der Politik vor Ort eine Planung durchsetzen zu wollen, was zum Prinzip seiner Firma gehöre, fasste Gemeindebürgermeister Uwe Ahrens die Diskussion wie folgt zusammen: „Damit wäre der Drops dann ja gelutscht.“

Das sah auch der Planer so, bedankte sich dafür, dass man ihm trotzdem Gehör geschenkt hatte, packte seine Sachen und ging mit einem freundlichen Gruß. Ortsrat und Bürgermeister Ahrens gaben ihm noch mit auf den Weg, dass er mit einem Bauprojekt für betreutes Wohnen an selber Stelle in Katlenburg jederzeit wieder herzlich willkommen sei.

Dass das Thema überhaupt noch einmal auf der Tagesordnung des Ortsrates gelandet war, obwohl dieser sich in seiner März-Sitzung schon einmal gegen einen Einkaufsmarkt an der Northeimer Straße ausgesprochen hatte, lag daran, dass sich die Fakten geändert hatten: Vor ein paar Wochen war noch nicht bekannt, dass Aldi gern umziehen möchte, um sich zu vergrößern. Dies, so Planer Rahlfs, sei wohl am jetzigen Standort neben dem Rewe-Markt nicht möglich. Es hätte sich also nicht um einen zusätzlichen vierten Markt in Katlenburg gehandelt, sondern um eine Verlagerung. (Axel Gödecke)