Private Hausbesitzer in Rhumetal-Dorfregion können Förderung beantragen

Von: Axel Gödecke

Ein Beispiel für ein gefördertes privates Objekt ist die Dachsanierung des Hofes der Familie Aschoff in Elvershausen. © Koris/Stadtlandschaft/nh

Die Planer der Dorfregion „Wir fünf im Rhumetal“ appellieren an private Hausbesitzer, für Arbeiten an Gebäuden und Gärten Zuschussanträge zu stellen.

Katlenburg-Lindau – Das Planungsbüro Koris/Stadtlandschaft (Hannover), das für die Gemeinde Katlenburg das Dorfentwicklungsprogramm „Wir fünf im Rhumetal“ begleitet, ruft private Hausbesitzer auf, doch noch Anträge für die Förderung von eigenen Baumaßnahmen zu stellen.

„In den vergangenen vier Jahren sind rund 50 Maßnahmen realisiert worden, um ortsbildprägende Gebäude in Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau zu erhalten und zu gestalten. Ein schöner Erfolg. Doch es geht noch mehr“, heißt es in einem Appell der Planer an die Einwohner der fünf Dörfer. Auch in diesem Jahr könnten weitere Anträge gestellt werden, um einen Zuschuss für Baumaßnahmen am Gebäude oder im umgebenden Garten zu erhalten, betonen die beiden zuständigen Planer Dr. Harald Meyer und Tanja Frahm. Rund zehn Anträge seien aktuell schon eingegangen und in Bearbeitung, ergänzt Hauptamtsleiter Volker Mönnig, der in der Gemeindeverwaltung für die finanziellen Seiten der Dorfentwicklungsplanung zuständig ist.

Voraussetzung für eine Förderung sei, dass es sich um einen ortsbildprägenden Altbau (Baujahr bis 1950, in Einzelfällen bis 1955) oder um landwirtschaftlich genutzte beziehungsweise ehemals landwirtschaftlich genutzte Bausubstanz handelt.

Alles Wissenswerte dazu findet sich in einem Infoblatt „Förderung der Dorfentwicklung: Vorhaben an (privaten) Anwesen“. Die Zuschusshöhe beträgt 40 Prozent der förderfähigen Netto-Kosten für Privatpersonen. Die Umsatzsteuer gehöre aber nicht zu den förderfähigen Ausgaben. Die Höchstzuwendung beträgt 50 000 Euro pro Vorhaben.

Es seien allerdings auch höhere Zuschüsse möglich. So könne es beispielsweise bei der Umnutzung oder Revitalisierung von Gebäuden bis zu 150 000 Euro geben und bis zu 100 000 Euro bei Abbruch und Entsiegelung von Bausubstanz. Die Ausführung der Arbeiten in Eigenleistung sei möglich. Dann würden die Materialkosten bezuschusst. Bei Anträgen von gemeinnützigen Vereinen könne auch die eigene Arbeitsleistung gefördert werden.

Wer einen Antrag stellen möchte, kann sich im Vorfeld im Hannoverschen Planungsbüro Stadtlandschaft bei Dr. Harald Meyer beraten lassen. Er ist der Umsetzungsbegleiter für die Dorfregion „Wir fünf im Rhumetal“. Eigentümer erhalten kostenfrei Rat und Unterstützung bei der Antragstellung.

Der Antrag müsse bis Anfang/Mitte September vorliegen, damit die Gemeinde Katlenburg-Lindau ihn zum 30. September bei de Genehmigungsbehörde einreichen könne. Die Bewilligung des Zuschusses erfolge immer im Frühjahr des kommenden Jahres. Die Baumaßnahme müsse im Laufe des selben Jahres umgesetzt und abgerechnet werden. (Axel Gödecke)

Kontakt: Planungsbüro in Hannover: Dr. Harald Meyer, Tel. 05 11/1 43 91 Tel. 0511/590974- 30, E-Mail: Harald.meyer@stadtlandschaft.de; Gemeindeverwaltung: Volker Mönnich, Tel. 05552/99 37 28, E-Mail moennich@katlenburglindau.de