Mobilfunkmast: Protest gegen neuen Standort

Von: Axel Gödecke

Hier soll ein Mobilfunkmast der Firma Vodafone entstehen. Der Geländestreifen mit dem kleinen Fußweg gehört der Gemeinde. Links ist der Schlachthof der Firma Neidhardt zu sehen. © Axel Gödecke

Auch gegen den neuen Standort für den Mobilfunkmast der Firma Vodafone regt sich Widerstand von Anwohnern.

Katlenburg – Nur wenige Tag nach Ankündigung der Gemeindeverwaltung, dass sie der Firma Vodafone einen neuen Standort neben dem Schlachthof der Firma Neidhardt für einen geplanten Mobilfunkmast angeboten hat, regt sich erneut Protest von Anwohnern.

In der kürzlichen Sitzung des Gemeinderates kündigten mehrere Anlieger aus dem Wohngebiet Steinbreite in Katlenburg an, auch den neuen Standort aus Furcht vor möglichen Strahlungsschäden und auch wegen der Höhe von 45 Metern nicht akzeptieren zu wollen. 47 Haushalte hätten bereits bei einer Unterschriftenaktion gegen den neuen Standort unterschrieben, betonten sie.

Zudem übten die Anlieger Kritik daran, dass sie bislang von der Gemeinde nicht direkt über das neue Standortangebot an den Mobilfunkbetreiber informiert worden seien. Der neue Standort liege zwar weiter weg von der Steinbreite als der vorher im Gespräch befindliche am Bauhof, doch er liege immer noch nah an der Siedlungsfläche. Bürgermeister Uwe Ahrens betonte, dass über die Sache noch nicht entscheiden sei. Vodafone, die die Netzabdeckung in Katlenburg und Berka mit dem neuen Mast verbessern wolle, befinde sich selbst auch noch in der technischen Prüfung des gemeindlichen Angebots. Nach der Vodafone-Antwort werde die Angelegenheit auch im Katlenburger Ortsrat beraten und letztlich dann auch in den Ratsgremien.

Die Anlieger kündigten daraufhin an, die Unterschriftenliste an den Katlenburger Ortsbürgermeister, Dr. Peter Hustedt, übergeben zu wollen. (Axel Gödecke)