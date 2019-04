Zwei Verletzte und 12.000 Euro Schaden bei Unfall in Katlenburg-Lindau

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Donnerstagnachmittag in Katlenburg-Lindau zwei Menschen verletzt worden.

Laut Polizei ist der Unfall gegen 13.40 Uhr passiert. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 79-Jähriger aus Bovenden in Katlenburg-Lindau mit seinem Auto die Northeimer Straße aus Northeim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe der Bahnhofstraße kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 69-Jährigen aus Northeim. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus gebracht.

Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.