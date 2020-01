Kein Mangel an Bauland in Imbshausen

Imbshausen – Die Northeimer Ortschaft Imbshausen hat keine Probleme mit zu wenig Bauland für mögliche Häuslebauer. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsrates deutlich, in der das Thema Bauflächen auf der Tagesordnung stand.

Laut Ortsbürgermeisterin Else Heidelberg werden derzeit im Dorf zwei Baulücken bebaut. Dann gebe es nur noch vereinzelte Lücken. Trotzdem seien in der 430-Seelen-Ortschaft noch weitere Bauflächen für Bauwillige vorhanden. Diese befänden sich entlang von Ortsstraßen und bedürften deswegen keiner aufwendigen Erschließung, wie das etwa bei geplanten Neubaugebieten an Ortsrändern in anderen Orten der Fall ist.

Jeweils um die vier Baugrundstücke gibt es laut Heidelberg entlang der Straßen Am Sportplatz, Dankelshäuser Weg und Kruggasse zur Linde. Alle Bauflächen seien bereits im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Northeim als potenzielle Bauareale ausgewiesen, sodass für Imbshausen nicht die Notwendigkeit bestehe, neue Pläne zu machen.

Die Stadt Northeim habe angekündigt, demnächst die Eigentümer der besagten Flächen zu kontaktieren, um die Verkaufsbereitschaft zu ermitteln.

Es gab jedoch auch zwei Aufregerthemen in der Ortsratssitzung, zum einen den Lärmaktionsplan, den die Stadt Northeim erstellt und zum anderen den Sachstand beim geplanten Bau des Radweges entlang der Bundesstraße 248 zwischen Imbshausen und Echte. Beim Lärmaktionsplan bemängelte der Ortsrat, dass für Imbshausen keinerlei lärmschützende Maßnahmen vorgesehen sind, weil laut Ortsbürgermeisterin angeblich zu wenig Verkehr auf der Bundesstraße 248, der Durchgangsstraße durch Imbshausen, fließe. Heidelberg: „Schließlich ist unsere Ortsdurchfahrt die Hauptumleitungsstrecke für die Autobahn. Anlieger haben während der Umleitungszeit schon mal bis zu 58 Lastwagen pro Stunde gezählt, die da vorbeidonnern. Und das sind nur die Lkw.“

Die Ortsbürgermeisterin rät betroffenen Anwohnern, selbst bei der Straßenbauverwaltung vorstellig zu werden, um finanzielle Unterstützung für lärmschützende Baumaßnahmen an ihren Häusern zu bekommen.

Verärgert hat den Ortsrat nach Heidelbergs Worten auch die Nachricht, dass sich der Bau des Radwegs von Imbshausen nach Echte verzögert. Der hätte eigentlich 2019 fertig sein sollen. Jetzt habe man erfahren, dass die Straßenbauverwaltung erst im vorigen November tätig geworden sei, um Grundstücksflächen für den Radweg zu erwerben. Heidelberg: „Das ist eindeutig zu spät“.

Nun hoffe der Ortsrat, dass wenigstens 2020 gebaut wird. Der Radweg soll in Richtung Echte linksseitig der B 248 entlang der Baumallee-Reihe verlaufen.