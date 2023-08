Astrid Klinkert-Kittel: Kein vorzeitiger Abgang

Von: Olaf Weiss

Weist Rücktrittsgerüchte zurück: Landrätin Astrid Klinkert Kittel (SPD). © LPD Northeim

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) ist Gerüchten entgegengetreten, sie wolle nicht die volle Amtsperiode absolvieren. „Ich habe nicht die Absicht, vorzeitig aus dem dem Amt zu scheiden“, sagte sie auf Anfrage der HNA. Voraussetzung sei nur, dass ihre Gesundheit mitmache. Aber sie achte sehr auf sich.

Northeim – Das Gerücht, von dem sie auch schon gehört habe, entbehre jeglicher Grundlage. „Ich habe ein tolles Team und ein gutes Miteinander mit der Politik“, sagte Klinkert-Kittel. Zusammen habe man in dieser Wahlperiode noch einiges vor.

In der Northeimer Kommunalpolitik macht seit einiger Zeit das Gerücht die Runde, Klinkert-Kittel, wolle ihr Amt demnächst niederlegen. Es wurden auch schon mögliche Kandidaten gehandelt, die sich um die Nachfolge der 59-Jährigen bewerben sollen.

Klinkert-Kittel (59) ist bis Oktober 2026 gewählt. Sie steht seit März 2016 an der Spitze der Kreisverwaltung. Damals als parteilose Kandidatin angetreten, die von der SPD unterstützt wurde, setzte sie sich in der Stichwahl gegen Bernd von Garmissen (CDU) durch, der heute Direktor der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (in Oldenburg) ist. Im ersten Wahlgang war der heutige Erste Kreisrat des Landkreises Northeim und damit Klinkert-Kittels Stellvertreter in der Kreisverwaltung, Jörg Richert, im Rennen um den Chefposten in der Kreisverwaltung ausgeschieden.

Bis dahin Bürgermeisterin von Nörten-Hardenberg (seit 2011), trat sie damit vor siebeneinhalb Jahren die Nachfolge von Michael Wickmann (SPD) an, der nach einem Schlaganfall seinen Rücktritt erklärt hatte. Zwischenzeitlich der SPD beigetreten, konnte sie bei der Kommunalwahl 2021 das Amt gegen Christian Grascha (FDP) verteidigen, der auch von der CDU unterstützt wurde.

In ihrer ersten Wahlperiode mit einer deutlichen Mehrheit einer SPD/FDP-Gruppe im Kreistag ausgestattet, stützt sich Klinkert-Kittel nun auf eine Gruppe SPD/Grüne/Linke, die nur zusammen mit ihr selbst (die Landrätin hat ebenfalls eine Stimme im Kreistag) eine knappe Einstimmenmehrheit (26 von 51 Stimmen) hat. (Olaf Weiss)