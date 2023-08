Figurentheatertage: Knallig, bunt und jede Menge Pyrotechnik

Von: Hans-Peter Niesen

Ein imposantes Bild bot sich in Northeim, als die Firebirds aus Münster mit ihren Vehikeln von der Alten Wache über die Breite Straße Ost zum Theater der Nacht zogen. Bis zu 700 Zuschauer verfolgten das Spektakel. © Hubert Jelinek

Mit jeder Menge Action, Qualm und Fantasie-Figuren wurden am Wochenende die Northeimer Figurentheatertage mit bis zu 700 Zuschauern eröffnet.

Northeim – Knallend, bunt, actionreich, viel Pyrotechnik und ein paar lyrische Momente: So präsentierte sich der Eröffnungsabend der siebten Deutschen Figurentheaterkonferenz und das siebte Festival mit Hand & Fuß in Northeim.

Zeitweilig säumten rund 700 Zuschauer die Straßen, als die Firebirds aus Münster mit ihren knatternden Vehikeln in Form von vermeintlichen Flugapparaten von der Alten Wache am Markt über die Breite Straße Ost zum Theater der Nacht zogen. Dort warteten bereits weitere Höhepunkte mit höchst musikalischen Ratten und einer nicht alltäglichen Feuershow.

Es war ein Auftakt nach Maß. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, die Schauspieler und Akteure hatten ihren Spaß und die Zuschauer sowieso, von denen viele die magischen Szenen mit Handyvideos als Erinnerung festhielten. Doch zuvor galt es den offiziellen Teil zu absolvieren: Die Begrüßung der Gäste aus Nah und Fern und die Eröffnung durch die Riesen-Puppe „Großmaul“ alias Theater-der-Nacht-Chef Heiko Brockhausen.

Northeims Landrätin Astrid Klinkert-Kittel lobte das tolle Engagement des Theaters der Nacht, das mit einem kleinen Team von nur zehn Personen nebst einigen Praktikanten die bis zum 27. August andauernde Konferenz zum Thema „Aus anderer Perspektive“ und das bis zum selben Zeitpunkt laufende Festival auf die Beine gestellt haben. Darüber hinaus unterstrich Northeims Bürgermeister Simon Hartmann, das „großartige“ Theater der Nacht weiter unterstützen zu wollen.

Kritische Töne schlug die Geschäftsführerin des Landesverbandes Freie Darstellende Künste in Niedersachsen, Martina von Bargen, an. „Die finanzielle Ausstattung der freien Theater steht auf viel zu wackeligen Brettern.“ Mit Blick auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland und die vielen anderen Krisen in der Welt fuhr sie fort: „Aktuell ist ein internationales Festival wichtiger denn je.“

Zu den weit über 100 Gästen von Konferenz und Festival gehören unter anderen Teilnehmer aus Indien, Italien, Schweden, Dänemark, Ungarn, der Ukraine, Russland und in der Mehrzahl aus Deutschland. Gabi Niethus, Leiterin der Geschäftsstelle der UNIMA Deutschland (Union Internationale de la Marionette) der internationalen Vereinigung für Puppenspiel: „Bei uns vertragen sich alle.“

Trotzdem gab es ordentlich Krach. Dafür sorgten die Firebirds in ihren fantasievollen Apparaten mit höllisch lauten Motoren, Glitzerexplosionen und weit schallender Musik. Ihr Spiel um Platz und Sieg erinnerte an den Kinohit aus dem Jahr 1965 „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ mit dem legendären Gerd Fröbe in einer der Hauptrollen. Auch das Northeimer Rennen der Flugpioniere war gut besetzt. Zu den Mitwirkenden zählte unter anderen der Vater des amerikanischen Flugpioniers Charles Lindbergh (1902-1974) – natürlich nur als Rolle eines Schauspielers.

Nach der großen Pyro-Show wurde es mitunter poetisch-lyrisch mit zarten Momenten, als die drei Spieler der „Rattenfanfare – RaTaTa“ des in Oberschwaben beheimateten Theaters „PasParTout“ auftraten. Sie spannten auch mal die Zuschauer als Mitspieler ein, gemäß ihrem Anspruch, Theater im öffentlichen Raum zu sein. Zum krönenden Abschluss des Eröffnungstages wurde schließlich die Show der feuerschluckenden und -spuckenden mit Feuer tanzende Show der Gruppe Salto Luminale aus Göttingen magisch und faszinierend zugleich. (zhp)