Streit um Handwerkerrechnung: Kosten steigen um das 26-Fache

Ihre beharrliche Weigerung, eine Handwerkerrechnung über rund 85 Euro zu bezahlen, ist eine Hauseigentümerin aus Northeim teuer zu stehen gekommen.

Northeim – Die Hausbesitzerin wollte die Rechnung für den Austausch eines Ventils nicht bezahlen, weil es sich ihrer Ansicht nach bei dieser Handwerksleistung um keinen neuen Auftrag gehandelt hatte, sondern um Nachbesserungsarbeiten nach einer Heizungswartung.

Da die Kundin die Rechnung nicht beglich, zog die Firma vor Gericht, um das Geld einzuklagen. Das Amtsgericht Northeim verurteilte die Kundin dazu, den ausstehenden Betrag von 85,94 Euro plus Zinsen zu zahlen. Außerdem muss sie die Kosten des Rechtsstreits tragen. Da das Gericht zur Klärung des Falles ein Gutachten eingeholt hatte, wird es richtig teuer: Insgesamt koste der Streitfall die Hausbesitzerin mehr als 2200 Euro, erklärte ein Sprecher (Aktenzeichen 3 C 1171/22).

Die Hausbesitzerin hatte die Handwerksfirma zunächst mit der Wartung ihrer Heizungsanlage beauftragt. Einige Wochen später wandte sie sich erneut an die Firma, weil sie im Haus störende Geräusche wahrnahm. Bei seiner Suche nach der Ursache für die Geräusche stellte ein Mitarbeiter der Firma fest, dass ein KFR-Abstellventil defekt war.

Er tauschte das Ventiloberteil gegen ein Ersatzteil aus. Dafür stellte die Firma einen Betrag von 85,94 Euro in Rechnung.

Die Hausbesitzerin weigerte sich jedoch, die Rechnung zu bezahlen. Sie begründete dies damit, dass das Ventil nicht die Ursache für die störenden Geräusche gewesen sei. Die Geräusche seien nach der Heizungswartung aufgetreten. Sie habe dann die Firma aufgefordert, den Fehler zu beheben. Offenbar sei versäumt worden, die Anlage nach der Wartung ordnungsgemäß zu entlüften.

Um zu klären, ob die Handwerkerrechnung berechtigt ist, gab das Gericht ein Gutachten in Auftrag. Der Sachverständige nahm bei einem Ortstermin im Haus an allen zugänglichen und betriebenen Trinkwasserentnahmestellen „Spül-, Zapf- und Entnahmevorgänge“ vor.

Dabei seien keine auffälligen Strömungsgeräusche feststellbar gewesen, auch in der Heizungsanlage habe er keine Geräusche wahrnehmen können. Die Anlage weise damit „weder trinkwasser- noch heizseitig untypische Geräusche“ auf. Somit könne auch keine Kopplung von Geräuschen in der Heizungsanlage und der Trinkwasserverteileranlage festgestellt werden.

Eine mögliche und auch plausible Geräuschquelle könnten zum Beispiel ein undichtes Schwimmerventil oder ein defektes Oberteil eines KFR-Ventils sein, so der Sachverständige. Ein solches „Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer“ befindet sich in der Hausanschlussleitung des Trinkwassers hinter dem Wasserzähler; das Bauteil dient zur Absperrung des Trinkwassers und verhindert, dass Wasser aus dem Hausnetz zurück in das Versorgungsnetz fließt. Wenn bei diesem Ventil die Feder defekt oder die Oberfläche nicht in Ordnung ist, können sich nach Angaben des Gutachters insbesondere bei Zapfvorgängen Strömungsgeräusche ausbilden.

Ein defektes Oberteil des Ventils sei daher eine plausible Ursache für die Geräusche in der Trinkwasseranlage, eine unsachgemäße Wartung der Heizungsanlage sei dagegen als Ursache auszuschließen. Das Gericht befand daraufhin, dass der Austausch des Ventiloberteils somit sachgerecht gewesen sei. Deshalb habe die Kundin die Handwerkerrechnung zu bezahlen. (Heidi Niemann)