Eckpunkte des Tarifabschlusses

Tarifeinigung bedeutet Kraftakt für die Kommunen im Kreis Northeim

Von: Frank Schneider, Jürgen Dumnitz, Axel Gödecke, Rosemarie Gerhardy

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die Einigung im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst kommt die Kommunen im Kreis Northeim teuer zu stehen. Trotzdem reagieren sie positiv.

Landkreis Northeim – Die Stadt Northeim mit ihren 350 Beschäftigten wird der Abschluss in diesem Jahr mit rund 800 000 Euro mehr belasten. Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) begrüßt die Einigung trotzdem: „Damit kann Planungssicherheit eintreten, weitere Streiks dürften abgewendet sein. Das Personal ist unsere wichtigste Ressource.“ Die Beschäftigten leisteten jeden Tag herausragende Arbeit bei steigenden Anforderungen.

Simon Hartmann Bürgermeister Northeim © Jelinek, Hubert

Die Laufzeit von 24 Monaten findet der Northeimer Bürgermeister gut, da so die finanziellen Wirkungen längerfristig kalkulierbar bleiben. Die Stadt Northeim habe mit einem Tarifabschluss von 5 Prozent gerechnet, statt mit 2 Prozent wie in anderen Jahren. Damit werde es möglich sein, den Mehraufwand stemmen zu können.

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) © Roland Schrader

Auch Landrätin Astrid-Klinkert-Kittel (SPD) begrüßt die Einigung: „Ich freue mich, dass es nun zu einer Einigung im Tarifstreit gekommen ist und weitere Streiks verhindert werden konnten.“ Vor dem Hintergrund der ohnehin schwierigen Finanzlage der Kommunen werde die Tarifeinigung als hohe Belastung der öffentlichen Haushalte eingestuft. Klinkert-Kittel: „Nach einer ersten groben Einschätzung gehen wir von mindestens 4 bis 5 Millionen Euro aus, die diese Tarifeinigung ausmachen wird. Der Landkreis hat rund 1100 Mitarbeiter, darunter sind 918 tariflich angestellt.

Heike Müller-Otte Bürgermeisterin © ROLAND SCHRADER

In Moringen sind rund 85 Stellen von den Gehaltssteigerungen und Einmalzahlungen betroffen, so Bürgermeisterin Heike Müller-Otte (parteilos). Das seien Mehrkosten von etwa 200 000 Euro für 2023, die so noch nicht im Haushalt stehen. Da müsse man gucken, wie man das umsetzen könne. Sie empfinde den Abschluss aber schon als gerecht, denn in den unteren Lohngruppen sei ein Inflationsausgleich notwendig. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel halte sie die Gehaltssteigerungen für wichtig, denn man müsse die Arbeit in den Kommunen auch finanziell attraktiv machen.

Die Stadt Uslar hatte nach seinen Worten, was die zu erwartenden Tariferhöhungen angeht, bereits bei den Haushaltsberatungen reagiert und Rückstellungen in erforderlichem Umfang gebildet. Der finanzielle Aufwand, sprich mehr Personalkosten, liege für die Stadt Uslar laut Bürgermeister bei etwa 200 000 Euro. Im Flecken Bodenfelde kann der nötige Mehraufwand für Personalkosten nach der Tarifeinigung zumindest für dieses Jahr durch Rücklagen kompensiert werden. Das sagt Kämmerer Kevin Knöfler nach den beschlossenen Anhebungen.



Torsten Bauer, Bürgermeister Uslar © Frank Schneider

Für den gerade erstellten Haushalt 2023 bedeutet das für Bodenfelde rund 44 000 Euro Mehrkosten für die 22 Beschäftigten, deren Löhne und Gehälter bisher mit 1,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Wegen der Auswirkungen für die nächsten Jahre müsse man die Zahlen im Auge behalten, so der Kämmerer des Fleckens.

Uwe Ahrens Bürgermeister Katlenburg-Lindau © Schrader, Roland

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat ebenfalls schon einmal eine überschlägige Berechnung angestellt, was sie der von der Gewerkschaftsbasis noch zu bestätigende Tarifabschluss in etwa kosten wird. Nach Angaben von Bürgermeister Uwe Ahrens (parteilos) kalkuliert die Gemeinde allein für dieses Jahr mit rund 90 000 Euro mehr an Personalkosten. Bei der Gemeinde sind einschließlich der Beamten 36 Mitarbeiter beschäftigt. Man habe allerdings bei der Haushaltsaufstellung schon mit einem Tarifplus von fünf Prozent kalkuliert, sodass nicht die vollen 90 000 Euro zusätzlich aufgebracht werden müssten.

Eckpunkte des Tarifabschlusses

Zunächst sollen Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro die Auswirkungen der Inflation dämpfen. Die ersten 1240 Euro daraus gibt es im Juni. Ab Juli und bis Februar 2024 sollen dann monatlich je 220 Euro fließen. Ab März 2024 erhalten die Mitarbeiter laut Vereinbarung dann als weiteres Plus einen Sockelbetrag von monatlich 200 Euro brutto sowie eine anschließende Erhöhung von 5,5 Prozent, mindestens aber 340 Euro brutto mehr. (Axel Gödecke, Rosemarie Gerhardy, Frank Schneider, Jürgern Dumnitz)