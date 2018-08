Betrunkener fährt in Kreiensen gegen Auto

Kreiensen. Einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro hat am Sonntagmorgen ein 40 Jahre alter Kreienser angerichtet, der betrunken mit einem Auto unterwegs war.

Außerdem, so teilte die Polizei mit, besitzt der Mann keinen Führerschein. Der 40-Jährige war gegen 6 Uhr auf der Beulshäuser Straße in Kreiensen unterwegs. Dabei stieß er gegen ein geparktes Auto, das durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Garagentor gedrückt wurde. Das Auto des Betrunkenen prallte dann noch gegen ein weiteres Garagentor.

An seinem Auto entstand ein Schaden von 3000 Euro, am anderen Fahrzeug von 4000 Euro. Die Schäden an den beiden Garagentoren beziffert die Polizei auf zusammen 2500 Euro.

Der Kreienser musste zur Blutprobe. Ihn erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa