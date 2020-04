Kreiensen: Kundin bei Hausbesuch die Haare geschnitten - Strafverfahren gegen 58-Jährige

Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz hat die Polizei gegen eine 58-jährige Frau aus Bad Gandersheim eingeleitet

Laut Polizei Bad Gandersheim hatte die Frau am Dienstagmorgen in Kreiensen bei einem Hausbesuch einer Kundin in deren Wohnung die Haare geschnitten.

Damit habe die Frau gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Northeim verstoßen. Danach hätte die Gandersheimerin die Wohnung ihrer Kundin in Kreiensen nicht betreten dürfen, weil sie nicht zu deren familiären Umfeld gehört.