Mehr als 50 Tote bei Zugunglück

Kreiensen erinnert an Katastrophe im Bahnhofsbereich vor 100 Jahren

+ © Heimatverein / nh Federzeichnung von Reinhold Barkhoff aus Bonn zum Zugunglück. Er hat sie nach Aktenlage und Quelleninfos im Frühjahr 2023 fertiggestellt. © Heimatverein / nh

Vor 100 Jahren am 31. Juli 1923 kam es um 4.14 Uhr in Kreiensen zu einem verheerenden Zugunglück. mit mehr als 50 Toten und vielen Verletzten.

Kreiensen –Aus Anlass der 100-jährigen Wiederkehr des Eisenbahnunglücks richtet der Heimatverein Kreiensen nun am 31. Juli ab 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Kreiensen eine Gedenkfeier für die Opfer der Katastrophe aus. Das teilte Schriftführer Rolf Bruns mit.

Laut Heimatverein fuhr in der Unglücksnacht der D-Zug 88 aus Hamburg nach München. Im Bahnhof Kreiensen verursachte er dann auf Gleis 2 einen gewaltigen Auffahrunfall.

In der Nacht fand gerade das erste Schützenfest in Kreiensen nach dem Ersten Weltkrieg statt, so der Heimatverein. Die viertägige Feier klang stimmungsvoll aus, als die Katastrophe auf dem Bahnhofsgelände passierte.

Der 26-jährige Lokführer des D-88 hatte das auf Halt stehende Einfahrtssignal überfahren und traf mit voller Streckengeschwindigkeit im Kreienser Bahnhof ein. Dort hatte allerdings ein außerplanmäßig zur Entlastung eingesetzter sogenannter Vorzug wegen eines Maschinenschadens einen unbeabsichtigten Stopp eingelegt, heißt es in der Unfallbeschreibung. Der Zug aus Hamburg fuhr mit voller Wucht auf. Die letzten fünf Wagen des Vorzuges wurden durch den gewaltigen Aufprall völlig zerstört.

Zudem knickte einer der Wagen zwei Träger der alten Bahnsteigüberdachung ein, die daraufhin einzustürzen drohte. Die gesamte Westseite des Bahnhofs glich einem Trümmerfeld und bot ein Bild des Grauens, so der Heimatverein in seinem Bericht.

Bergung und Rettung der toten und verletzten Passagiere, die sofort einsetzte, gestalteten sich schwierig. Es wurde eine engagierte Gemeinschaftsaktion aus Eisenbahnern, Reisenden, der erst vor wenigen Monaten gegründeten Sanitäts-Kolonne Kreiensen sowie den herbeigeeilten Feuerwehren aus Kreiensen und den umliegenden Dörfern. Große Verdienste erwarb sich auch die Firma Burgsmüller bei der Rettungsaktion. Ihre Mitarbeiter wurden mit Werkzeugen und Schweißgeräten sofort zur Unfallstelle geschickt.

Mit zwei kurzfristig eingesetzten Hilfszügen konnten Schwer- und Schwerstverletzte in die Universitätsklinik nach Göttingen transportiert werden.

Diese Katastrophe mit mehr als 50 Toten und vielen Verletzten war das bis dato folgenschwerste Zugunglück der deutschen Eisenbahngeschichte, so der Heimatverein. Am 4. August 1923 wurden 19 Tote des großen Eisenbahnunglücks auf dem Friedhof in Kreiensen beigesetzt. Der Trauerzug wurde von mehr als 250 Eisenbahnern in Bahnuniform begleitet. Vereine, Behörden, Angehörige und viele Einwohner gehörten dem Trauerzug an, die Fahnen im Ort waren auf Halbmast gesetzt und mit Trauerflor versehen.

Gerichtsverhandlung

Noch im Dezember 1923 fand im Speisesaal des Bahnhofs Kreiensen die Gerichtsverhandlung gegen den Lokführer des D-88 statt. Er wurde angeklagt wegen Nichtachtung des Signals.

+ Zerstörter Waggon des Zugunglücks von 1923 in Kreiensen. © Privat

Er sagte aus, dass er das Vorsignal nicht gesehen habe: „Es flog mir etwas ins Auge, vermutlich Kohlenstaub“. Das auf Halt stehende Hauptsignal konnte er laut seiner Aussage erst erkennen, als er durch die Kurve vor dem Bahnhof fuhr. Die daraufhin betätigten Schnell- und Zusatzbremse sowie der Sandstreuer schlugen jedoch nicht mehr rechtzeitig an.

Die Richter verurteilten den Angeklagten schließlich wegen Fahrlässigkeit zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis und zur Übernahme der Kosten des Verfahrens. Die Sichtbehinderung des Angeklagten durch Kohlenstaub wurde als strafmildernd anerkannt. Vorherige Straffreiheit und vorzügliche Zeugnisse wirkten sich ebenso positiv auf das Strafmaß für den Angeklagten aus, informiert der Heimatverein im Rückblick auf das Unglück in einem Pressebericht. rom

