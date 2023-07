Neue Ideen für „Alte Trocknung“

Investor plant Wohnmobilstellplatz, Hofladen und Events

+ © Frank Bertram Verfällt seit Jahren, das Gelände wuchert zu: die „Alte Trocknung“ in Kreiensen. © Frank Bertram

Das Gelände ist zugewachsen, das gerade noch erkennbare Gebäude der „Alten Trocknung“ in Kreiensen verfällt immer mehr: Das soll sich ändern.

Kreiensen – Wenn es nach dem Willen der Unternehmerfamilie Langheim geht, kann die „Alte Trocknung“ in Kreiensen zu einem modernen Wohnmobil-Stellplatz mit regionalem Hofladen und einer Erlebnisgastronomie umgestaltet werden, in der auch Veranstaltungen stattfinden sollen.

Das in den 1950er-Jahren entstandene Areal einer einstigen Getreidetrocknung liege verkehrsgünstig am viel befahrenen Europaradweg R1 und unweit der Bundesstraße 64 am Ortsrand der Einbecker Ortschaft, erläuterte Louis Langheim im Ortsrat Kreiensen die Konzeption seiner Familie. Radtouristen sollen hier auch nächtigen können. Entsorgungs- und Waschmöglichkeiten für Wohnmobilisten sowie E-Lade- und Servicefunktionen für Radtouristen sollen das Angebot abrunden.

+ Foto aus besseren Tagen: undatiertes Bild der „Alten Trocknung“. © Heimatverein Kreiensen

Die Geschichte der Fabrikanlage soll sich bei „Die Trocknung - Erlebe den Moment“, wie Langheims ihr Projekt nennen, in aufgewerteten Strukturen architektonisch wiederfinden. Die Investoren rechnen mit Kosten in Millionenhöhe. Doch bevor sie die nächsten Schritte gehen, möchten Langheims mehrere Fragen geklärt sehen: Wer macht die zugewucherte Ruine zugänglich und entsorgt Schutt und Müll, wie steht es um den Hochwasserschutz in diesem Gebiet unweit der Leine?

Diese Probleme könne man nur gemeinsam mit Stadt, Landkreis und mit dem Land Niedersachsen lösen, dem das Grundstück zurzeit gehört. Die Investoren suchen nach Unterstützung in den Behörden.

+ Investor Louis Langheim. © Frank Bertram

Den Ortsrat Kreiensen hat Familie Langheim auf ihrer Seite - zunächst noch ohne formalen Beschluss. „Ich finde das Projekt sehr gut, was ich als Ortsbürgermeister unterstützen kann, das tue ich“, sagte Axel Ambrosy. Die Mitglieder des Ortsrates sahen das ebenso. Die Einflussmöglichkeiten des Gremiums seien jedoch begrenzt. Im Ortsrat sei die Ruine der „Alten Trocknung“ mit ihren fortwährenden Problemen seit Jahrzehnten immer wieder Thema gewesen, ergänzte der frühere Ortsbürgermeister Hans-Henning Eggert. Es wäre schön, wenn sich dort etwas tue.

Der Landkreis Northeim hat vor 20 Jahren erfahren, dass im Bereich der „Alten Trocknung“ Bauschutt abgelagert wurde. Wie Pressesprecher Dirk Niemeyer der HNA sagte, sei damals entschieden worden, die als „nicht gefährlicher Abfall“ eingestuften Bauschuttablagerungen auf dem Grundstück zu belassen und mit Erde zu überdecken. „Hinweise oder Belege dafür, dass dort auch Altöl oder Autobatterien vergraben wurden, gab es nicht“, sagte Niemeyer. Bei einer aktuellen Ortsbesichtigung habe man keine austretenden Flüssigkeiten oder Ähnliches und auch keine gefährlichen Abfälle wie Batterien und Altöl festgestellt. „Eine unmittelbare Gefahr, welche ein Tätigwerden des Landkreises als Untere Abfallbehörde rechtfertigen würde, ist aktuell nicht erkennbar“, sagte Niemeyer.

Auch die Stadt Einbeck sieht zurzeit keinen Handlungsbedarf für das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück, so Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek auf HNA-Anfrage. Das Areal sei nach einer sogenannten Eigentumsaufgabe durch den früheren Eigentümer herrenlos. Das Land Niedersachsen, das in solchen Fällen das Recht des ersten Zugriffs habe, plane eine Versteigerung des Geländes, einen Termin gebe es noch nicht. Eine Bauvoranfrage für die „Alte Trocknung“ sei im Rathaus noch nicht eingegangen.

Die Stadt Einbeck hatte 2017 in einem Rechtsstreit mit dem ehemaligen Eigentümer vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg verloren (Az.: 1 ME 70/17): Es ging darum, dass die Stadt den Eigentümer nach einigen Brandeinsätzen dazu verpflichten wollte, das Gebäude gegen das Betreten zu sicher. Das Gericht hatte entschieden, dass der Eigentümer nicht mehr zur Beseitigung der von dem Gebäude ausgehenden Gefahr herangezogen werden könne, weil er das Grundstück 2013 aufgegeben und auf sein Eigentum verzichtet hatte.

Letztlich habe das Verfahren aber dazu geführt, dass der Landtag die Niedersächsische Bauordnung bei der Regelung zur Kostenverteilung bei herrenlosen Grundstücken geändert habe.