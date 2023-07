Darterinnen aus Kreiensen bei German Masters – Jüngste ist elf Jahre

Von: Rosemarie Gerhardy

Teilen

Geübt im Umgang mit dem Pfeil: (von links) Jugendspielerin Aileen Schrader mit den Damen Liesa Thofern, Dörte Besecke und Denise Nehrenst vom Dartclub „No Limits“ aus Kreiensen. © Rosemarie GErhardy

Vier Spielerinnen des Dartclubs „No Limits“, der sich 2020 in Kreiensen gegründet hat, sind kürzlich beim German Masters in Geiselwind angetreten.

Kreiensen – Qualifizierte Teilnehmer aus vielen Bundesländern kämpften hierbei um den Titel der deutschen Meisterschaft im Steeldarts. In Niedersachsen mussten die Spieler mindestens den 16. Platz auf der Landesliste belegen, um mit zu den Meisterschaften zu fahren.

Dabei war auch die elfjährige Westerhöferin Aileen Schrader. Durfte sie im vergangenen Jahr noch mit Freilos antreten, war ihr dieses Jahr in der Jugend die Qualifikation gelungen. Sie war die jüngste Teilnehmerin beim German Masters.

Im Niedersächsischen Dartverband (NDV) ist Aileen ebenfalls die Jüngste, die am Turnierbetrieb teilnimmt. Auch wenn sie und die Mitstreiterinnen von „No Limit“ Liesa Thofern, Dörte Besecke und Denise Nehrenst bei den German Masters nicht um die vorderen Plätze mitspielten, schwärmen sie im Gespräch mit der HNA von der Atmosphäre und dem Teamgeist unter den niedersächsischen Dart-Spielern.

Sie streben an, sich auch für das kommende Jahr wieder zu qualifizieren. Dafür gilt es sechs Randlisten-Turniere erfolgreich zu spielen.

Der Umgang mit dem Pfeil müsse geübt werden, jeder habe dabei aber seine eigene Technik. Wichtig sei auch eine mentale Stärke, denn oft entscheide sich ein Spiel im Kopf, so Denise Nehrenst. „Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen.“ Denise Nehrenst spielt schon seit 22 Jahren Dart, hat zunächst mit E-Dart angefangen. Da es dort aber keinen Liga-Betrieb gab, sei sie 2001 zum Steeldart gewechselt. Aktuell belegt sie bei den Damen im NDV den siebten Platz.

„Frauen denken zu viel nach“, so Liesa Thofern, weshalb die Männer oft besser am Board seien. Aber es gebe inzwischen auch einige international sehr erfolgreiche Frauen. Liesa Thofern mag vor allem die Gemeinschaft und das Zusammensein beim Training. Zweimal die Woche immer montags und donnerstags ab 18 Uhr findet das Training in der Gleis 3 Arena an der Bahnhofstraße 18 in Kreiensen statt, zu dem Interessierte immer willkommen sind.

Dörte Besecke, die über ihren Freund 2015 zum Dart gekommen ist, nutzt aber zudem noch die Möglichkeit, online zu trainieren.

Da verabrede man sich mit anderen Spielern, selbst Turniere würden online ausgerichtet. So habe sie noch etwas mehr Training, über das bei „No limits“ hinaus. Aileen ist über ihren Vater zum Dart gekommen. Da sei sie öfter zum Training bei „No Limits“ mitgegangen, habe es dann selbst ausprobiert und Gefallen gefunden.

Inzwischen trainiert sie regelmäßig und zeigt auch stolz ihre eigenen Pfeile, deren Flights mit dem Logo von „No Limits“ bedruckt sind. Das mit dem Punkte zusammenrechnen sei für sie auch kein Problem.

„Aileen ist gut im Kopfrechnen“, betonen auch die anderen Spielerinnen.

Am 14. Juli findet wieder das sogenannte „Monatsdaddeln“ in der Gleis 3 Arena statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Das Startgeld beträgt sieben Euro, fünf Euro werden ausgespielt. Der Anmeldungslink ist über den Facebook-Auftritt nolimitsdarts zu finden. Anwurf ist um 19 Uhr. Zudem beteiligt sich der Dartclub am 24. Juli um 15 Uhr an der Ferienspaß-Aktion in Kreiensen.

An den Wochenenden stehen regelmäßig Turniere auf dem Plan. So sind Spieler des „DC No Limits“ unter anderem am 5. August beim „DC GoIn07“ in Uslar mit am Start. Hier wird ab 11 Uhr das 9. Solling Open, ein offenes Steeldart-Turnier gespielt.

Weitere Informationen zum Dartclub „No Limits“in Kreiensen gibt es unter anderem beim Vorsitzenden Mike Timpe-Thofern unter 01 51/53 55 76 41 oder bei Denise Nehrenst 01 76/61 59 53 50 sowie per E-Mail an info@nolimits-kreiensen. de und bei Facebook .