Lager einer Tischlerei im Südharz stand in Flammen: Feuerwehrmann schwer verletzt

Meterhohe Flammen: Ein Lager einer Tischlerei in Barbis stand in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Bad Lauterberg/nh

Barbis. Zu einem Großbrand wurden die Feuerwehren im Südharz am Heiligabend in den Bad Lauterberger Ortsteil Barbis gerufen.

Gegen 19.30 Uhr stand eine Tischlerei in Flammen. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 70 000 Euro.

Im Einsatz waren alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Lauterberg sowie ein Löschzug der Herzberger Feuerwehr. Anwohner hatten laut Wehrsprecher Jan Boy Dietrich einen Dachstuhlbrand in einem Gebäude an der Karl-Schmidt-Straße gemeldet. Als die ersten Kräfte am Brandort eintrafen, sahen sie hohe Flammen aus dem Lager einer Tischlerei schlagen.

Im Lager befanden sich Holz sowie Farben und Lacke. Der Innenangriff musste nach kurzer Zeit wegen Einsturzgefahr abgebrochen werden, berichtet Dietrich. Ein Feuerwehrmann sei durch herabstürzende Teile ernsthaft verletzt worden und musste in die Uniklinik Göttingen gebracht werden.

Das Feuer sei dann mithilfe der Drehleitern aus Bad Lauterberg und Herzberg sowie mit mehreren Rohren bekämpft worden. Der Betriebsbereich der Tischlerei konnte vor den Flammen gerettet werden, auch ein Übergreifen durch extremen Funkenflug auf andere Gebäude hätten die Einsatzkräfte verhindern können. Gegen 21 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, es folgten noch Nachlöscharbeiten ausgeführt, und der gesamte Bereich wurde mit Löschschaum eingedeckt.

Mitglieder des Umweltzuges der Feuerwehr Bad Lauterberg nahmen während des Einsatzes Umfeldmessung auf gefährliche Gase vor, die aber nicht festgestellt werden konnten.

Im Einsatz waren 120 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei, Einsatzende war gegen 4 Uhr am ersten Weihnachtstag. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.