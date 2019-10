Bad Gandersheim: Landesgartenschau-Gesellschaft trennt sich von Geschäftsführerin

Der Aufsichtsrat der Landesgartenschau Bad Gandersheim gGmbH hat entschieden, Lena Guth als Geschäftsführerin im Rahmen der Probezeit aus ihrem Anstellungsverhältnis zu entlassen.

Dies gab die Stadt Bad Gandersheim nun in einer kurzen Pressemitteilung bekannt. Gründe wurden nicht genannt. Bürgermeisterin Franziska Schwarz: „Die Fairness gebietet es, Personalangelegenheiten nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Die Entscheidung des Aufsichtsrates ist in der Verantwortung für eine erfolgreiche Landesgartenschau in Bad Gandersheim getroffen worden.“

Lena Guth, die erst im Juni dieses Jahres als Geschäftsführerin vorgestellt worden war, war für die Bereiche Wirtschaft, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die Nachbesetzung für diese Aufgaben soll so schnell wie möglich erfolgen, um die Vorbereitungen für die Landesgartenschau zu sichern und den Geschäftsführer Thomas Hellingrath zu unterstützen.