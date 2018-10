2019 ein Drittel weniger Raps im Landkreis Northeim

Northeim. Im kommenden Frühjahr wird es deutlich weniger gelb blühende Rapsfelder im Landkreis Northeim geben.

„Das wird so kommen“, bestätigte der Leiter der Landwirtschaftskammer-Bezirksstelle Northeim, Dr. Karsten Möller, der HNA. Der Grund: Es wurde von den Bauern deutlich Raps weniger ausgesät. Und einige mit der Ölfrucht bestellte Äcker sind inzwischen wieder umgebrochen worden, weil sich die Pflanzen nicht ausreichend entwickelt haben.

Möller geht davon aus, dass wegen der Trockenheit die Landwirte rund 30 Prozent weniger Raps angebaut haben als sonst. Weil die Pflanzen sich aufgrund fehlender Niederschläge auf einigen Standorten nicht oder nur schlecht entwickelt haben, sei dort inzwischen Weizen gesät worden. Der Raps keimte zwar, sei dann aber vertrocknet.

Der Bezirksstellenleiter erwartet, dass auch noch im Frühjahr einige Rapsfelder neu mit Sommerweizen und Mais bestellt werden, weil sie nicht gut durch den Winter gekommen sind. Insgesamt bis zu zehn Prozent der Flächen, auf denen Raps gedrillt worden ist, könnten am Ende neu bestellt worden sein.

Damit seien die Betriebe im Landkreis noch einigermaßen glimpflich davon gekommen, bestätigt Christian Koch von der landwirtschaftlichen Unternehmensberatung Northeim-Uslar die Zahlen. Andere Regionen seien von den Folgen des trockenen Spätsommers und Frühherbstes noch deutlich stärker betroffen.

Möller erwartet, dass im nächsten Jahr vor allem mehr Mais angebaut werde. Betriebe mit Tierhaltung hätten in diesem trockenen Jahr ihre Futterreserven aufgebraucht. Auch die Biogasanlagen hätten ihre Reserven weitgehend aufbrauchen müssen. Nun müssten neue Reserven angelegt werden. Allerdings, so betont er, werde die Ausweitung des Maisanbaus nicht so drastisch ausfallen, dass sie in der Landschaft spürbar werde.