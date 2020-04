Corona: 96 Infizierte im Kreis Northeim - 36 sind wieder gesund

Am Donnerstag gab es im Kreis Northeim 96 bestätigte Infektionen, sechs mehr als am Vortag.

Das gab die Northeimer Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag bekannt. 36 Personen gelten nach ihren Angaben als genesen. Das sind drei mehr als am Vortag. Ihre Quarantäne wurde aufgehoben. Aktuell am Corona-Virus erkrankt sind damit laut der Statistik des Kreis-Gesundheitsamts 60 Personen.

Bei den Neufällen handelt es sich um vier Frauen mittleren und fortgeschrittenen Alters sowie zwei Männer im jungen und mittleren Alter.

Vier der Neuerkrankten hatten laut Landkreis-Sprecher Dirk Niemeyer Kontakt mit einer infizierten Person. Für zwei Personen werden die Ansteckungswege derzeit noch ermittelt.

Fünf der neuinfizierten Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, eine Person ist im Krankenhaus.

Während zwei Personen bisher ohne Symptome seien, leiden die anderen an Husten, Fieber und Kopfschmerzen. Fünf befänden sich in häuslicher Quarantäne, eine sei im Krankenhaus, so der Kreissprecher.