Das Dach des Moringer Heimatmuseums verpackt wie einst bei Christo

Seltener Anblick: Das Dach des Moringer Heimatmuseums ist eingepackt wie 1995 der Berliner Reichstag durch das Künstlerehepaar Christo. Grund ist eine große Schädlingsbekämpfungsaktion.

Das Dach, alle Fenster, Türen und Gebäudeöffnungen sind luftdicht verschlossen. Hinweisschilder warnen vor dem Betreten des Gebäudes: Lebensgefahr.

Die Dresdner Firma Groli will mit einer 72 Stunden langen Begasungsaktion alle Holzwürmer und Hausbocklarven samt der ausgeschlüpften Insekten in dem Gebäudekomplex abtöten.

Der Befall des historischen Hauses und seiner zahlreichen Ausstellungsstücke ist inzwischen soweit fortgeschritten, dass die Stadt Moringen nicht mehr um eine Bekämpfungsaktion herumkam, sagte der Schriftführer des Moringer Heimatvereins und Mitglied des Stadtrats, Hans-Jürgen Doehring. Er kritisiert, dass die rund 25 000 Euro kostende Aktion viel zu spät erfolgt. „Im Jahr 2011 wurde bereits ein Gutachten zum Befall gemacht, das verschwand dann aber in der Schublade.“

Jetzt ist der Befall nicht mehr zu übersehen. Unter vielen Zeugnissen der Alltagskultur, aus Landwirtschaft und Handwerk aus den vergangenen Jahrhunderten türmen sich kleine Kegel aus Holzmehl als sichtbare Hinterlassenschaften des unermesslichen Hungers der Schädlinge auf.

+ Schadensbegutachtung: Schädlingsbekämpfer Marco Müller (vorn) und der Schriftführer Heimatvereins, Hans-Jürgen Doehring, untersuchen ein von Holzwürmern befallenes Sammlungsstück. © Hans-Peter Niesen

Im Laufe ihres Lebens im Holz vertilgt so ein Schädling, etwa so viel Holz wie in eine Espressotasse passt. Das berichtet der Geschäftsführer des Dresdners Schädlingsbekämpers Groli, Diplom-Ingenieur Marco Müller. Sein Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Museen, Kirchen, Mühlen und andere Bauwerke in Deutschland und angrenzenden Ländern von dieser bausubstanzgefährdenden Plage zu befreien.

Marco Müller bringt seine Tätigkeit und die seiner Kollegen salopp auf den Punkt: „Wir machen Geschichte haltbar.“ Und das heißt, bevor die liebevoll über Jahrzehnte zusammengetragenen Exponate und die vielen tragenden Holzteile des historischen Gebäudes in Moringen zerbröseln, weil sie von den Larven von innen heraus ausgehöhlt worden sind und ihre statische Festigkeit verlieren, wird ihnen mit Gas der Garaus gemacht.

+ Hunger auf Holz: Die Larve des Hausbocks vertilgt bis zur Verpuppung eine Holzmenge, die in eine Espressotasse passt. In einem befallenen Gebäude könne sich tausende Larven befinden.

Dabei wird nach den Worten des Geschäftsführers ein Mittel eingesetzt, dass beispielsweise für die Schädlingsbekämpfung bei Kakaobohnen genutzt wird. In der eingesetzten Konzentration im Museum ist es auch für den Menschen tödlich, nach einem ausführlichen Lüftungsprozess können die Räume jedoch wieder gefahrlos und ohne Nachwirkungen betreten werden.

Um keine Personen zu gefährden, wurde zudem rund ums Museum ein Sicherheitsbereich eingerichtet, alle Schlüssel eingesammelt und zur Vorsicht auch einige Schlösser ausgetauscht. Müller: „Das Gas ist für Museen explizit zugelassen. Unter Sauerstoffeinfluss zerfällt es.“

Die Alternative zum Gas wäre eine Erhitzung des gesamten Gebäudes gewesen. Um die Larven abzutöten, hätte jedoch eine Kerntemperatur im Holz von 55 Grad erreicht werden müssen, und das hätten die teils empfindlichen kleinen Sammlungsstücke aus Holz im Museum nicht vertragen.