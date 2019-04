Jeder fünfte Unfallfahrer im Kreis Northeim macht sich aus dem Staub

Northeim. Die Zahl der Unfallfluchten hat sich im vorigen Jahr im Landkreis Northeim um 28 auf 659 erhöht. Das sind 21 Prozent aller Unfälle, die passiert sind.

Immer mehr Unfallverursacher geben nach einem Unfall einfach Gas und machen sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Peter Schliep, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion in Northeim, stieg die Zahl der Unfallfluchten im vorigen Jahr kreisweit um drei Prozent auf 659 Fälle. Das sind fast zwei Fluchten pro Tag.

Bei jedem fünften Unfall, den die Beamtinnen und Beamten der Inspektion 2018 aufnehmen mussten, sei ein Beteiligter von der Unfallstelle geflüchtet, und dies sei meist der Verursacher gewesen, fuhr der Polizeihauptkommissar fort.

Die Entwicklung, die schon seit Jahren anhalte, bereite der Polizei Sorgen. Schließlich gingen die Geschädigten nach einem Unfall bei der Schadensregulierung oft leer aus, wenn der Verursacher sich aus dem Staub gemacht habe. Selbst bei einer kleinen Schramme oder Delle, die beim Einparken oder auch mit dem Einkaufswagen verursacht würden, kämen hohe Beträge zusammen. Schliep: „1000 bis 1500 Euro sind bei einer notwendigen Lackierung schnell erreicht.“

Die Polizei werde deswegen ihre Präventionsarbeit in diesem Bereich weiter ausbauen. Das betreffe vor allem die vor eineinhalb Jahren in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht gestartete, landesweite Aufklärungsaktion „Rumms“. Sie beinhaltet die Verteilung von Flyern vorrangig auf Supermarkt-Parkplätzen, wobei das Präventionsteam der Polizei unter der Leitung von Verkehrssicherheitsberaterin Simone Köhler auch das Gespräch mit den Fahrern sucht. In Northeim und Uslar haben solche Aktionen bereits stattgefunden. Schliep: „In diesem Jahr gehen wir auch in die kleineren Orte.

Einen ersten Erfolg habe die Aktion bereits gebracht, glaubt Schliep: Die Aufklärungsquote bei den insgesamt 659 Unfallfluchten wurde im vorigen Jahr um immerhin 3,3 Prozentpunkte auf 45,8 Prozent gesteigert.