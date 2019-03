Kein gutes Jahr für Raps im Kreis Northeim

Northeim – Die Rapsernte wird in diesem Jahr im Landkreis Northeimer geringer ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Davon kann man nach Einschätzung von Markus Mälzer, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Northeim-Osterode, bereits jetzt ausgehen.

„Nach dem ungewöhnlich milden Februar mussten wir bereits jetzt mit der Schädlingsbekämpfung beginnen“, beschreibt Mälzer die aktuelle Situation und betont, dass das normalerweise erst Mitte bis Ende März nötig sei. Aber die Auswertung der auf den Rapsfeldern aufgestellten Fallen habe ergeben, dass es bereits einen großen Handlungsbedarf gebe.

„Um abschätzen zu können, wie viele Schadinsekten bereits unterwegs sind, stellen wir auf den Rapsfeldern gelbe, mit Wasser und Spülmittel gefüllte Schalen auf, die auf die beiden Käferarten, die uns Probleme bereiten, eine anziehende Wirkung haben. Die Zahl der gefangenen Tiere könne bereits ein Hinweis darauf sein, dass sich die Landwirte möglicherweise auch bei anderen Feldfrüchten auf einen stärkeren Befall einstellen müssen.

„Sicher ist das aber noch nicht“, betont Mälzer. Im Moment sei lediglich der Rapsanbau betroffen. Und der sei in diesem Jahr ohnehin durch die anhaltende Trockenheit in vielen Bereichen des Landkreises aufgrund der dortigen Bodenbeschaffenheit ziemlich problematisch. Viele Bauern hätten ihre bestellten Rapsfelder bereits wieder umgepflügt, weil die Saat nicht aufgelaufen sei. Andere hätten in diesem Jahr gleich ganz auf den Anbau von Raps verzichtet.

Gelb blühende Rapsfelder würden somit im Landkreis Northeim in diesem Jahr wohl eher ein seltener Anblick sein, prognostiziert Mälzer. Wie seine Kollegen hofft er im Sinne der Schädlingsbekämpfung darauf, dass die Temperaturen noch einmal ein bisschen in den Keller gehen. „Aber zu kalt sollte es auch wieder nicht werden, denn sonst könnten die jungen Pflanzen geschädigt werden.“

Kleine Käfer, große Wirkung

Mit gerade mal drei bis vier Millimetern Größe zählen der Kohltrieb-rüssler und der Große Rapsstängelrüssler zu den eher kleinen Bewohnern der hiesigen Region. Auf Rapsfeldern richten diese beiden Käfertarten allerdings große Schäden an. Insbesondere auf leichten Böden können sie in trockenen Jahren für beträchtliche Ertragseinbußen von 25 bis 30 Prozent sorgen. Beide Arten lassen sich von Temperaturen von ungefähr ab zwölf Grad Celsius aus ihren Winterquartieren locken.