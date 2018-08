Trotz Trockenheit: Grillen bleibt im Landkreis Northeim weiterhin erlaubt

Northeim/Uslar. Während größere Städte derzeit aufgrund der anhaltenden Hitze Grillverbote für öffentliche Orte aussprechen, ist damit im Landkreis Northeim aktuell nicht zu rechnen.

Städte und Gemeinden vertrauen stattdessen auf die Vernunft der Bürger, den Grill nicht auf trockenen Rasenflächen oder in Waldnähe zu nutzen.

So bittet die Stadt Northeim darum, offene Feuer unbedingt zu vermeiden. Bislang habe man noch kein Grillverbot ausgesprochen, gemeinsam mit den Verantwortlichen der Feuerwehren werde aber erörtert, ob die Situation dies erfordere, teilte die Stadtverwaltung auf HNA-Nachfrage mit.

Darauf setzt auch Thomas Friedrich, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Uslar. „Offiziell verboten ist nur offenes Feuer, das Grillen selbst nicht.“ Noch sei die Lage in Uslar nicht so prekär, dass ein Grillverbot ausgesprochen werden müsste. Das wäre der Fall, wenn Hinweise von der Feuerwehr eingingen. „Aber ich appelliere an die Eigenverantwortung der Bürger, bei dieser Hitzewelle extrem vorsichtig zu sein.“

In Nörten-Hardenberg und Kalefeld ist ein Grillverbot auch nicht im Gespräch. „Wir haben aber auch keine öffentlich ausgewiesenen Grillplätze“, erklärt Anke Bottek, Leiterin des Nörtener Ordnungsamtes. In Moringen lehnt das Forstamt Anträge für die Nutzung des Grillplatzes an der Ducksteinquelle ab. „Ein generelles Verbot ließe sich auch nur sehr schlecht kontrollieren“ erklärt Detlef Borchers vom Moringer Ordnungsamt.

Die Landesforsten handhaben die Situation schon strikter. „Im Wald ist Grillen absolut tabu“, sagt Michael Rudolph, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. „Wir haben im Bundesland momentan die höchste Waldbrandgefahr. Daher sollte man auch das Auto nicht auf dem Rasen abstellen sowie die Wege zum Wald für Rettungskräfte freihalten.“

Grillen im Wald ist grundsätzlich verboten

Laut dem Niedersächsischen Landes-Waldgesetz ist es vom 1. März bis zum 31. Oktober in Wald, Moor und Heide sowie in gefährlicher Nähe davon, grundsätzlich verboten, zu rauchen oder Feuer anzuzünden. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, riskiert in Niedersachsen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro.

Gegrillt werden darf lediglich auf Plätzen, die eigens dafür ausgewiesen sind. In der Regel ist hierfür ein Antrag bei der zuständigen Verwaltung der Stadt oder Gemeinde nötig. Wer aktuell in seinem eigenen Garten grillen will, sollte einige Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie den Grill auf einen feuerfesten Untergrund und an einem windgeschützten Platz aufstellen – nicht auf trockenem Rasen. Und: Einen Eimer mit Löschwasser sollte bereit stehen und nur geprüfte Grillanzünder verwendet werden.

Rubriklistenbild: © Olaf Weiss