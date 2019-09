Landkreis Northeim schnürt Paket gegen Armut

Der Landkreis Northeim möchte im Kampf gegen die Armut im Landkreis Northeim aktiver werden. Hilfsangebote für Menschen mit wenig Geld sollen optimiert werden.

Anlass für die Initiative ist unter anderem die hohe Dunkelziffer der Betroffenen. Überträgt man die bundesweit von Experten geschätzte Armutsquote von 20 Prozent auf den Landkreis Northeim mit seinen 133 000 Einwohnern, wären etwa 26 600 Menschen betroffen.

Tatsächlich sind im Landkreis aber nur rund 11 000 arme Menschen bekannt. Vermutet wird, dass viele Betroffene sich aus Scham nicht helfen lassen oder gar nicht wissen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können.

Nach Vorstellungen der Landrätin soll die Hochschule Harz zunächst eine „aussagefähige Datengrundlage“ ermitteln. Ziel sei es, für die Betroffenen, „passgenaue, nicht stigmatisierende Angebote und Instrumente“ zu entwickeln. Diese Vorschläge sollen bis Sommer 2020 vorliegen.

Kontakt zu Betroffenen soll über Institutionen hergestellt werden

Um mit den Menschen, die bislang aus welchen Gründen auch immer auf Hilfen verzichtet haben, „sensibel“ Kontakt aufzunehmen, plant der Landkreis, Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Kirchengemeinden und andere Institutionen anzusprechen, um Kontakt zu möglichen Betroffenen zu bekommen. Zielgruppen sind dabei vor allem Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, alleinerziehende Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund.

+ Astrid Klinkert-Kittel, Landrätin © Hans-Peter Niesen

Zusammen mit dem Landkreis Göttingen habe man sich bereits um die Teilnahme am Modellprogramm „Aktiv (F)“ beworben, so Klinkert-Kittel. Aus diesem Förderprogramm könnten 2,5 Millionen Euro in die Region fließen, um zum Beispiel Frauen bei der Aufnahme einer „auskömmlichen Beschäftigung“ zu unterstützen.

Weitere Punkte des Paketes, das am Donnerstag, 19. September, ab 16 Uhr in der nächsten Sitzung des Kreis-Sozialausschusses diskutiert wird, sind die Förderung der Tafeln in Northeim, Nörten-Hardenberg, Uslar, Einbeck und Bad Gandersheim mit jeweils 5000 Euro als Grundfinanzierung sowie die Einführung des bereits geforderten Sozialtickets für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Darüber müsse man andere Förderprogramme stärker nutzen als bisher, so die Landrätin. „Wir lassen noch zu viel Geld liegen.“