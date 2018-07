Landkreis Northeim verrät, wo die Blitzer stehen

Northeim. Der Landkreis Northeim geht beim Thema Blitzen in die Offensive und gibt die Messorte bekannt.

„Abzocker“, „Wegelagerer“, „Halsabschneider“: Diese und ähnliche Bezeichnungen gelten dem Landkreis und der Polizei regelmäßig beim Thema Geschwindigkeitsmessung. Der Landkreis Northeim wolle mit dem eingenommenen Geld seinen Haushalt sanieren, lautet ein anderer Vorwurf.

„Falsch“, sagte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel am Mittwoch. Denn mit den rund 250 000 Euro, die der Landkreis durch Bußgelder und andere Geldstrafen aus den Messungen jährlich einnimmt, könne man sicherlich nicht den 250 Millionen Euro umfassenden Kreis-Haushalt sanieren. Mit diesen und anderen Vorurteilen und Mythen, die sich laut Klinkert-Kittel um das Thema Geschwindigkeitsmessung ranken, wolle der Landkreis Northeim aufräumen.

Darum geht die Northeimer Kreisverwaltung beim Thema „Blitzen“ neue Wege: Ab sofort wird der Landkreis über seine Homepage, die Medien und die Biwapp-App jeweils freitags die Bevölkerung darüber informieren, in welchen Städten und Gemeinden in der kommenden Woche gemessen wird.

Nicht verraten wird allerdings, wo genau die Messwagen und -anlagen aufgestellt werden. Die Verkehrsteilnehmer erfahren nur, ob in Northeim, Dassel oder Bodenfelde geblitzt wird. Ebenfalls neu: An die E-Mail-Adresse blitzer@landkreis-northeim.de können Einwohner Hinweise geben, wo ihrer Meinung nach gemessen werden sollte.

„Unsere Messaktionen werden also durchaus auch positiv gesehen“, so Klinkert-Kittel am Mittwoch. So hätten Anwohner der Einbecker Landstraße in Northeim Dankes-Briefe an die Kreisverwaltung geschickt, nachdem dort längere Zeit der sogenannte „Blitzer-Anhänger“ im Einsatz war. Dieser umstrittene Anhänger, den die Verwaltung regelmäßig gemietet hatte, sei derzeit im Landkreis aber nicht im Einsatz.

Ziel der Kreisverwaltung sei es auf jeden Fall nicht, Verkehrsteilnehmern das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen, betonte Landrätin Klinkert-Kittel bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Northeim. „Es ist schon ein großer Unterschied, ob innerhalb geschlossener Ortschaften ein Fußgänger mit 50 km/h oder mit 70 km/h von einem Auto angefahren wird“, sagte Klinkert-Kittel.

Nach wie vor sei überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle in Deutschland, vor allem außerhalb geschlossener Ortschaften, betonte am Mittwoch auch Hans-Walter Rusteberg, Leiter der Polizeiinspektion Northeim/Osterode. „Seit Jahren legen wir großen Wert auf eine sehr große Anzahl von Geschwindigkeitsmessungen“.

Ziel sei es, das Geschwindigkeitsniveau zu senken und somit das Risiko eines Verkehrsunfalls durch überhöhte Geschwindigkeit zu verringern, so Rusteberg. Während der Landkreis im vorigen Jahr gut 300 Messungen vorgenommen hat, hat die Polizei 2017 gut 120 Mal die Geschwindigkeit kontrolliert.

Laut Rusteberg sei der Rückgang der Unfälle mit Schwerverletzten und Toten innerhalb von zehn Jahren auch auf die Geschwindigkeitsmessungen zurückzuführen. 2007 hatte es noch 217 solcher schweren Unfälle gegeben, in den zurückliegenden drei Jahren durchschnittlich 120 Unfälle pro Jahr.

Thomas Keufner vom Fachbereich Ordnungsangelegenheiten beim Landkreis betonte am Mittwoch, dass er und seine Kollegen kaum Akzeptanz in der Bevölkerung für ihre Arbeit erführen. „Unser Ziel ist eine positive Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern. Sie sollen so lange geblitzt werden, bis sie merken, dass sie nur langsamer fahren müssen“, so Keufner.

Der Landkreis Northeim verfügt aktuell über zwei mobile Messgeräte und vier stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Im Landkreis gibt es etwa 300 Messstellen, von denen laut Keufner 50 als Gefahrenstellen gelten und daher häufiger von den Messbeamten angefahren werden.

Als Gefahrenstellen gelten Strecken unter anderem mit vielen Geschwindigkeitsübertretungen, Strecken mit gefährlichen Ein- und Ausfahrten und Strecken an Schulen, Kindergärten, Altenheimen und in Kurgebieten.

Am häufigsten „geblitzt“ wurde laut Keufner im vorigen Jahr vor den Schulen an der Sudheimeer Straße in Northeim, nämlich zehn Mal. Die meisten Verstöße gab es laut Keufner am Altendorfer Tor in Einbeck, wo 40 bis 50 Prozent aller Verkehrsteilnehmer zu schnell sind, und auf der Kreisstraße zwischen Lütgenrode und Behrensen mit dem Fahrrad-Teststreifen, wo Tempo 70 gilt, aber 30 bis 40 Prozent der Fahrer zu schnell sind. „Darum messen wir an diesen Stellen auch häufiger“, so Keufner.

Den traurigen Rekord bei den Geschwindigkeiten stellte im vorigen Jahr innerorts ein Autofahrer mit 120 km/h auf der Einbecker Landstraße in Northeim (erlaubt: 50 km/h) auf. Er musste zwei Monate zu Fuß gehen, 480 Euro zahlen und erhielt zwei Punkte. Außerorts wurde ein Motorradfahrer auf der geraden Strecke zwischen Berka und Dorste (100 km/h erlaubt) mit 228 km/h geblitzt. Er musste drei Monate zu Fuß gehen, 600 Euro bezahlen und erhielt zwei Punkte.