Moringen: Neuer Forstamtleiter Jonas Fürchtenicht übernimmt

Das Forstamt der Weperstadt hat einen neuen Leiter: Der 32-jährige Göttinger Jonas Fürchtenicht tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Stadtförster Siegfried Arndt an.

„Ja, ich bin aufgeregt“, gibt der sympathische Neu-Förster schmunzelnd zu. Immerhin sei er nun für rund 3500 Hektar Waldfläche verantwortlich. „Die größte Herausforderung wird es in den kommenden Wochen zunächst sein, alle Flächen kennenzulernen und mir die Grenzen zu merken – ich will ja schließlich nicht in Fremden gebieten wildern“, erklärt Fürchtenicht lachend im Gespräch mit der HNA.

„Das wird auch nicht passieren, unsere Grenzen sind alle deutlich erkennbar“, beruhigt Alt-Förster Siegfried Arndt seinen jungen Kollegen mit einem Augenzwinkern. Kennenlernen muss Jonas Fürchtenicht allerdings zunächst nicht nur die Waldflächen, für die er nun als Stadtförster zuständig ist. Auch Treffen mit den Privatforsten sowie den Verantwortlichen der Stadt Northeim, deren Waldflächen vom Moringer Forstamt mit betreut werden, stehen zu Beginn auf der Agenda des 32-Jährigen.

Dabei geht es nicht nur darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Auch eine erste Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes der Wälder soll bei diesen Treffen vorgenommen werden, erzählt Siegfried Arndt. Er wird seinem Nachfolger dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihn bei der Einarbeitung unterstützen.

Jagdschein Auslöser für Berufswunsch

Dass Jonas Fürchtenicht, der 1987 in Göttingen geboren wurde, sein Berufsleben dem Wald widmen würde, war ihm schon früh klar. Während seiner Schulzeit besuchte er den Jungjägerkurs der Jägerschaft Göttingen und bestand die Jägerprüfung. Mit einem ersten Schulpraktikum in der Revierförsterei Bösinghausen festigte sich sein Berufswunsch.

Nach dem Fachabitur an der BBS III Ritterplan in Göttingen folgte das Fachhochschulstudium der Forstwissenschaft an der HAWK in der Universitätsstadt. Das erforderliche Praxissemester absolviert Fürchtenicht im Stadtforstamt Göttingen. Dort wurde er hauptsächlich im Göttinger Wald eingesetzt.

+ Der 32-jährige Jonas Fürchtenicht leitet ab sofort die Geschicke des Moringer Forstamtes und betreut auch die Northeimer Waldflächen. © Melanie Zimmermann

Nach bestandenem Bachelor-Abschluss 2009 schrieb sich Fürchtenicht an der Universität Göttingen für das Masterstudium der Forstwissenschaften im Schwerpunkt Naturschutz und Waldökologie ein, das er 2013 erfolgreich beendete. Während des anschließenden zweijährigen Forstreferendariats bei Hessen-Forst, wo er im Forstamt Schlüchtern eingesetzt wurde, lernte Fürchtenicht verschiedene Bereiche kennen, unter anderem auch die Forsteinrichtung.

In diesem Zweig arbeitete er nach dem Referendariat bei einem privaten Landschafts- und Forstplanungsbüro weiter.

Ausschreibung passte perfekt

Vor allem die Inventur des Waldes, die Erstellung der mittelfristigen Planung (zehn Jahre) und die Erfolgskontrolle als Vergleich zur vorangegangenen Forsteinrichtung gehörten dort zu seinen Aufgaben. Im Februar 2018 ging es für den Göttinger schließlich als Revierleiter und Funktionsingenieur zum Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt (LWZ).

„Als ich dann im Januar dieses Jahres die Ausschreibung für die Neubesetzung des Forstamtes Moringen las, war für mich sofort klar: Da muss ich mich bewerben“, erzählt Jonas Fürchtenicht. Alle genannten Punkte der Ausschreibung hätten einfach gepasst „wie die Faust aufs Auge.“ Umso mehr freue er sich, dass die Stadt Moringen sich schließlich für ihn entschieden habe.

Abseits des Waldes bestimmen vor allem zwei Hobbys die Freizeit des Jung-Försters: Der Schützenverein und das Bewahren des Andenkens an die einstige Göttinger Bier- und Brautradition. Seine Sammlung umfasse mittlerweile gut 1200 Sammlerstücke, erzählt er stolz.

Fest in der Region verwurzelt plant der 32-Jährige langfristig: „Für mich ist das hier die letzte Anstellung vor meinem Ruhestand“, sagt Jonas Fürchtenicht selbstbewusst. Er ist gekommen, um zu bleiben.