Nur Grüne und die AfD im Landkreis Northeim wachsen

Northeim – Die Grünen im Landkreis Northeim sind im Aufwind, nicht nur, was die Ergebnisse bei Wahlen betrifft, sondern auch bei den Parteieintritten.

So wuchs die Zahl der Mitglieder bei den Bündnisgrünen kreisweit gegenüber dem Vorjahr um fast 15 Prozent auf aktuell 83. Damit folgen die Northeimer Grünen dem Bundestrend.

„hinzukommen noch einmal 20 Aktive in der Grünen Jugend“, freut sich Grünen-Vorstandsmitglied Karoline Otte über die Entwicklung. Die meisten in der Nachwuchsorganisation seien keine Parteimitglieder, aber für die Bündnisgrünen aktiv. Bei den Europawahlen holten die Grünen im Kreis 19 Prozent der Stimmen und damit satte elf Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014. Ein Ergebnis auch der „Friday for Future“-Bewegung, wie Otte meint. Die Kernthemen der Grünen Umwelt- und Klimaschutz stünden eben hoch im Kurs bei den Menschen.

Mitgliederzuwächse hat auch die AfD kreisweit zu verzeichnen. Laut Kreisvorsitzendem Maik Schmitz hat es im Vorjahr ein Plus von 15 Prozent gegeben. Wie viele Menschen als Mitglieder zur AfD stehen, will Schmitz aber nicht sagen. Dies widerspreche den Statuten der Partei.

Die Alt-Volksparteien SPD und CDU haben hingegen auch im Kreis Northeim deutliche Mitgliederverluste zu verschmerzen.

So hat die SPD nach Angaben von Wolfgang Thies aus der Kreisgeschäftsstelle aktuell 1605 Mitglieder, 115 oder 6,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Thies: „Es sind aber kaum Austritte darunter, die meisten sind Sterbefälle.“ Die Christdemokraten haben laut Friederike Bremeyer von der Kreisgeschäftsstelle 803 Mitglieder im Landkreis, 65 weniger als 2018, ein Rückgang von 7,5 Prozent.

Konstant im Mitgliederbestand halten sich die Liberalen, die mit 121 Personen (Vorjahr: 120) aber noch deutlich vor den bei Wahlen so erfolgreichen Grünen liegen. Ebenfalls auf stabilem Niveau bewegen sich die Linken, die aktuell 61 Mitglieder zählen. Beide Parteien sind damit zufrieden, denn Neueintritte von meist jungen Leuten hätten die durch Tod verlorenen Mitglieder kompensiert.