Papierhersteller Hahnemühle aus Dassel erhielt Preis auf der Kölner Messe Photokina

Dassel/Köln. Papierhersteller Hahnemühle aus Dassel nahm auf der Foto-Messe "Photokina" in Köln bereits zum sechsten Mal einen Preis für sein Fotopapier entgegen.

Dassel/Köln. Wie Superstars gefeiert wurden die sieben Fotografen, die am Messestand des Dasseler Papierhersteller Hahnemühle ihre Autogramme gaben. Unter ihnen war der Hundefotograf Christian Vieler, der von Fans regelrecht umlagert wurde und zahlreiche Fotos signierte.

„Die Optik, Haptik und Farbbrillanz des Hahnemühlen-Papiers überzeugt mich“, erklärte der 48-Jährige aus Waltrop, der seit zwei Jahren hauptamtlich als Hundefotograf tätig ist.

Das Traditionsunternehmen wurde 1584 in Dassel gegründet. Standen am Beginn handgeschöpfte Schreibpapiere, kamen später Künstlerpapiere und in jüngerer Zeit die von Hahnemühle erfundenen digital bedruckbaren „FineArt-Inkjet-Papiere“ hinzu.

Das Unternehmen hat 160 Mitarbeiter in Dassel und Einbeck, weltweit sind es 200 Mitarbeiter mit Vertretungen in Großbritannien, Frankreich, USA und China. Zur Messe wurde das neue Papier „PhotoRag“ mit Metallic-Glanz vorgestellt.

Für ihr „Photo Gloss Baryta 320“ erhielt der Papierhersteller jetzt in Köln einen Preis der Technical Image Press Association (TIPA). „Wir freuen uns sehr über diesen Preis, den wir bereits zum sechsten Mal gewonnen haben“, sagte die Leiterin der Presseabteilung, Ann Kristin Nohlen.