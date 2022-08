Landvolk Northeim-Osterode begrüßt Verschiebung neuer EU-Regeln

Von: Niko Mönkemeyer

Die Weizenernte soll gesteigert werden. © Frank Rumpenhorst/dpa

Das Verbot von Stoppelweizen und die Zwangsstillegung von Flächen sollen erst 2024 gelten.

Northeim – Bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges haben auch die Landwirte im Landkreis Northeim damit gerechnet, dass sich vor dem Hintergrund des möglichen Ausfalls einer oder sogar mehrerer Ernten in der Ukraine die Agrarpolitik der EU ändern wird, um alle Kapazitäten zu nutzen.

Dass das jetzt tatsächlich so eingetreten ist und einige für das kommende Jahr geplante Neuregelungen für ein Jahr ausgesetzt werden, wird vom Kreisbauernverband Landvolk Northeim-Osterode zwar begrüßt. An der Tatsache, dass die Bauern dies als einen massiven Eingriff in die freie Ausübung ihres Berufes und eine Behinderung der bewährten landwirtschaftlichen Praxis empfinden, ändert das laut Manuel Bartens, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Landvolk Northeim-Osterode, aber nichts.

Als einen „wahrhaft faustischen Pakt“ bezeichnet er die geplante und jetzt um ein Jahr verschobene Regelung, wonach Landwirte künftig vier Prozent ihrer Flächen stilllegen sollen.

Manuel Bartens Geschäftsführer Landvolk © Privat

„Für den entgangenen Ertrag, den sie bei landwirtschaftlicher Nutzung dieser Flächen hätten erzielen können, sollen sie aber keinen finanziellen Ausgleich erhalten“, erklärt Bartens. Gleichzeitig seien künftig aber genau diese vier Prozent stillgelegte Fläche die Grundvoraussetzung dafür, dass Landwirte andere Anträge auf Fördermaßnahmen überhaupt noch stellen können.

Ähnlich kritisch sehe man die Pläne der EU, künftig den Anbau von Stoppelweizen zu verbieten, also den Landwirten die bislang von vielen Betrieben genutzte Möglichkeit zu verwehren, zwei Jahre hintereinander auf ein und derselben Fläche Weizen anbauen zu können, so Bartens.

Der Anbau von Stoppelweizen bietet Landwirten vor allem ökonomische Vorteile. Durch die frühe Aussaat können sie ihre Arbeit entzerren, ihren Maschinenpark besser auslasten und Saatgut einsparen. Außerdem bringt Stoppelweizen meist höhere Erträge als Wintergerste oder Winterroggen. In den vergangenen Jahren war dies in Deutschland auf 380 000 Hektar der Fall. Damit können laut Berechnungen bis zu 3,4 Millionen Tonnen mehr Weizen erzeugt werden.

„Vor der aktuellen versorgungsstrategischen Lage ist es natürlich zunächst einmal hilfreich, dass die geplanten Bestimmungen für das kommende Jahr ausgesetzt werden“, fasst Bartens die gegenwärtige Situation zusammen. Er ist überzeugt davon, dass auch die Landwirte in der hiesigen Region insbesondere mehr Weizen anbauen und so zur Abmilderung der weltweiten Engpässe beitragen werden. (Niko Mönkemeyer)