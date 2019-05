Echte - Aktuell ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Echte vollgesperrt.

Grund ist ein Lkw-Brand in der Baustelle in Höhe des Parkplatzes „Bierberg“. Der Nord-Verkehr wird zurzeit an der Anschlussstelle Northeim-Nord über die U 13a umgeleitet, der Süd-Verkehr wird mindestens für die Zeit der Löscharbeiten an der Anschlussstelle Echte über die U 64/ U 64a umgeleitet.

Wir berichten weiter.