Der alte Lokschuppen in Northeim wird abgerissen

So soll es aussehen: Mit kreisförmig angeordneten Gebäuden (in der Mitte des Modells zu sehen) möchte Hans-Jürgen Haas (rechts) an den Standort des alten Lokschuppens erinnern. Zusammen mit Architekt Steffen Soltau stellte er die Pläne für die Wohnbebauung auf dem Gelände am Bahnhof vor.

© Niko Mönkemeyer