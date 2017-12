Mann sticht in Osterode 19-Jährige nieder

Osterode. Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt die Polizeiinspektion Northeim-Osterode gegen einen 28 Jahre alten Mann aus dem Raum Delmenhorst.

Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann bei einem Streit eine 19-jährige Angehörige seiner Freundin niedergestochen. Die junge Frau aus Osterode musste im Krankenhaus notoperiert werden, befindet sich aber nach Polizeiangaben inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 28-Jährige flüchtete nach der Tat, die sich um 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch in Osterode ereignet hat, zu Fuß. Die Polizei konnte ihn nach einer Fahndung am frühen Vormittag in Osterode festnehmen.

Der Tat ging ein Familienstreit zwischen dem 28-Jährigen und seiner Freundin voraus. Angehörige und Nachbarn hatten laut Polizei versucht, das streitende Paar zu trennen. Dabei zog Mann ein Messer und verletzte die 19-Jährige schwer. (ows)