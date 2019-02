Marktplatz: Ein Erbe voller Überraschungen

Moringen. Wer erbt, kann schon die ein oder andere Überraschung erleben. Besonders, wenn es sich gleich um das vollständige Inventar einer mit Stilmöbeln, Porzellan und besonderen Wohnaccessoires vollgestellten Villa handelt.

Genau das ist Peter Schnepel und seiner Frau Susanne passiert, die sich jetzt von Teilen dieses Inventars trennen möchten. Susanne Schnepel und ihr Mann kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als sie zum ersten Mal das Erbe in der Villa besichtigten. Die Verwandtschaft war hochherrschaftlich eingerichtet, vieles wirkte noch gänzlich unbenutzt. Im Esszimmer gab es eine große, drei Meter lange Anrichte und einen großen Spiegel, deren Korpus aus Stein besteht. Dabei handele es sich, sagt Peter Schnepel, um Mittelmeer-Boden, einem Fossilstein, der sich nur in Handarbeit bearbeiten lasse. Dieser Stein findet sich auch im Sockel des Esstisches. Die sechs passenden Stühle sind aus federleichtem Lindenholz gefertigt.

Prunkvolles Mobiliar

Im gleichen Stil sind die Möbel für das Wohnzimmer, zu denen ein ebensolcher Spiegel wie im Esszimmer gehört, ein Couchtisch mit Sockel aus Mittelmeer-Boden, eine große Ottomane und zwei Prunksessel, von denen einer mit kunstvoll bedrucktem Leder bezogen ist. Dazu passt eine 1,75 Meter hohe, vergoldete Figur aus Lindenholz, die mit Elektrokerzen zur Stehlampe wird und eine wertvolle japanische Palastvase aus Cloisonné in Dunkelblau mit großen Blüten – 120 Zentimeter hoch. Sie soll früher in der Villa Rollei in Braunschweig gestanden haben und wurde vom Erblasser für stolze 14 000 D-Mark vor rund 40 Jahren auf dem Antikmarkt in Herrenhausen erworben.

Als Accessoire auf der Anrichte vorstellen kann man sich eine über zehn Kilogramm schwere und 50 Zentimeter breite Gruppe aus filigran gearbeiteten Porzellanfiguren im barocken Stil. Der Rohling, hat Peter Schnepel recherchiert, stammt aus der ältesten Volkstedter Porzellanmanufaktur in Thüringen. Ein schwerer runder Kerzenleuchter aus Metall, der mit verschiedenen Wappen verziert ist, mutet fast mittelalterlich an. Beinahe winzig erscheint daneben das kleine, wenig mehr als handtellergroße echte Ölgemälde des bekannten Schriftstellers, Zeichners und Malers Wilhelm Raabe aus Eschershausen im Weserbergland.

Zu vielen Stücken haben die Erblasser Angaben zur Herkunft hinterlassen. Mit vielen Dingen sind kleine Geschichten verbunden. Allein die logistische Herausforderung, das Erbe von Bonn nach Moringen und in eine angemietete Scheune zu transportieren, habe die ganze Familie viele Mühen gekostet, berichten Schnepels. Das mache es nicht leicht, sich jetzt von den Schätzen zu trennen. Doch das eigene Haus ist voll. Am liebsten möchte Susanne Schnepel alles zu einem guten Preis in eine Hand abgeben, Ess- und Wohnzimmer sowieso. Wenn sich jemand damit ein Haus neu einrichten würde, das würde ihr besonders gefallen. (Gudrun Porath)

Kontakt: Tel.: 0176 / 23 46 60 01