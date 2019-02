Marktplatz: Zigarettenetuis aus der Zarenzeit

Es muss besonders sein, alt und schön. Was Klaus Jasniak auf Floh- und Antikmärkten entdeckt und erwirbt, kann sich sehen lassen. In diesem Fall sind es zwei silberne, vergoldete Zigarettenetuis aus dem Russland der Zarenzeit, die der Northeimer Sammler jetzt verkaufen möchte.

Welche Geschichte sich um die kostbaren Zigarettenetuis aus vergoldetem Silber rankt, ist weitgehend unbekannt. Dass sie eine Geschichte haben, ist allerdings auf den ersten Blick zu erkennen.

Erwerb auf dem Flohmarkt

Der Verkäufer, so erinnert sich Klaus Jasniak an den Moment auf dem Floh- und Antikmarkt in Garmisch im Jahr 1969, sei ein vornehmer alter Herr gewesen. Eigentlich wollte der die Zigarettenetuis einem Händler anbieten, aber Jasniak hatte die Verkaufsverhandlungen mitbekommen und sich kurzerhand eingemischt. Der alte Herr habe erzählt, dass beide Etuis aus Familienbesitz stammten. „Womöglich war das mal eine reiche Familie, die jetzt Geld brauchte“, mutmaßt Jasniak. Jedenfalls habe der Mann von der Moskauer Botschaft erzählt. Ein Etui sei ein Dankesgeschenk gewesen. Es trägt auf der Innenseite die Inschrift „Zur Erinnerung an die Kasaner Beamten 1911“. Zwar waren in Kasan, der Hauptstadt des heutigen Tatarstan, viele Deutsche als Lehrer an der Universität tätig, der Ursprungsort Moskau ist aber dennoch wahrscheinlich. Denn die Punze, der Silberstempel, zeigt neben der Zahl 84 für russisches Silber mit dem Feingehalt 84 Zolotniki ein nach rechts blickendes Frauengesicht und den griechischen Buchstaben Delta. Dieser Buchstabe wurde in den Jahren 1907 bis 1917 für Moskau verwendet.

Ein weiterer Stempel weist aus, dass russisches 56er Gold (entspricht 585er Gold) verwendet wurde. Außen ist dieses Etui in kyrillischer und lateinischer Schreibschrift mit 14 Namen und einem Emblem verziert. Der Verschluss ist, das hat Klaus Jasniak von einer Silberschmiedin überprüfen lassen, mit einem echten Edelstein verziert. Ein Namenszug ist zudem mit sechs Brillanten unterlegt, von denen zwei fehlen, weil sie irgendwann in den letzten hundert Jahren aus der Fassung gefallen sind.

Auch das zweite Zigarettenetui, das Jasniak von dem geheimnisvollen Herrn erwarb, ist mysteriös. Es ist ebenfalls aus Silber und Gold und stammt laut Punzierung aus der gleichen Zeit und vom gleichen Ort. Es gibt keine Inschrift auf den Innenseiten, allerdings befinden sich auf den Außenseiten ebenfalls Namen in lateinischer Schreibschrift. „Tante Clara“, steht da zum Beispiel. Weiterer Schmuck ist eine Art Wappen mit einem fliegenden Adler über einem gelb-grünen Schild.

Schwere Trennung von den Kostbarkeiten

Beide Zigarettenetuis sind 12 Zentimeter lang und 8,5 Zentimeter breit und wiegen 220 und 240 Gramm. Ein Gummiband oder eine Klammer, die die Zigaretten einst an Ort und Stelle gehalten haben, fehlt.

Für Klaus Jasniak ist jetzt die Zeit gekommen, sich von den Kostbarkeiten zu trennen. Der leidenschaftliche Sammler möchte mit seiner Frau auf Reisen gehen. „Das ist unser gemeinsames Hobby“, berichtet er. Die Einnahmen aus dem Verkauf sind ein willkommenes Zubrot. (Gudrun Porath)