Kreis Northeim investiert 8,3 Millionen Euro in seine Schulen

Von: Axel Gödecke

Bauarbeiten in der Oberschule in Uslar: Im ehemaligen Treppenhaus wird ein Fahrstuhl eingebaut. Das Foto zeigt (v. links) Architektin Katharina Grascha bei einer Baubesprechung in der Schule mit den Handwerkern Andreas Ehbrecht und Ralf Wolfram und Manfred Jeschke vom Landkreis. © Dumnitz, Jürgen

Traditionell nutzt der Landkreis Northeim als Schulträger die Ferienzeit für umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen.

Northeim – An den zwölf weiterbildenden Schulen im Landkreis Northeim werden aktuell insgesamt 8,35 Millionen investiert, wobei einige Großmaßnahmen bereits seit dem vorigen Jahr laufen.

Das teilte die Kreisverwaltung auf HNA-Anfrage mit. Kostspieligste Baumaßnahme sei der Anbau an der Löns-Realschule in Einbeck. Dieser sei fast fertig und werde wohl mit 3,85 Millionen Euro zu Buche schlagen.

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Einbeck werden 1,7 Millionen Euro für den Umbau und die Dachsanierung der Verwaltung sowie für die Dach- und Deckensanierung im Foyer investiert. Weiter soll ein Wärmedämmungsverbundsystem beziehungsweise Faserzementplatten an Teilflächen des Gebäudes ergänzt werden.

Auch ihn Northeim laufen zahlreiche Bauarbeiten an Kreisschulen. So werde an den Berufsbildenden Schulen II in Südstadt für 500.000 Euro die Sanierung der Umkleiden in der Bauhalle erfolgen. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien, spätestens bis Ende September abgeschlossen sein. Am Gymnasium Corvinianum in Northeim werden 60 000 Euro für Maler- und Trockenbauarbeiten investiert.

Zur Schaffung und Erweiterung der digitalen Infrastruktur werden mit Fördergeld aus dem „Digitalpakt Schule“ an der Oberschule Northeim, der Kooperativen Gesamtschule Moringen, der Haupt- und Realschule Kreiensen-Greene, am Roswitha-Gymnasium Bad Gandersheim und der Oberschule Bad Gandersheim rund 1,3 Millionen Euro investiert. Mit der Umsetzung werde etappenweise gestartet, der Einbau soll Ende Juni 2024 beendet sein.

Am Gymnasium Uslar werden aktuell 390 000 Euro für die Umsetzung von kleineren Brandschutzmaßnahmen, einer Deckensanierung inklusive neuer LED-Beleuchtung, Malerarbeiten sowie einer Sanierung der Sanitärtrakte des Altbaus investiert. In der Oberschule Uslar werde im Zuge der Inklusion ein Personenaufzug eingebaut, heißt es weiter. Hierfür finden 210 000 Euro aus dem Inklusionstopf Verwendung. Die Baumaßnahmen an beiden Schulen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Für 30 000 Euro werden an der IGS Bodenfelde bis Ende der Sommerferien Brandschutzmaßnahmen sowie Fußbodenverlege- und Malerarbeiten ausgeführt.

In den Grundschulen nur kleinere Instandhaltungsarbeiten

Auch die Stadt Northeim nutzt die Sommerferien, um an ihren Grundschulen Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen. Es handelt sich nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings nur um kleinere Maßnahmen, die aus dem Haushaltstitel der Bauunterhaltung mit insgesamt 200 000 Euro finanziert werden.



So finden In der Schule am Sultmer Umbauarbeiten zu einer geplanten Umnutzung im Untergeschoss statt. An der Schule im Kirchtal werden der Werkraum und PC-Raum zu Klassenräumen und im Lehrerzimmer finden derzeit Malerarbeiten statt. In der Regenbogenschule in Höckelheim laufen laut Stadtverwaltung ebenfalls Malerarbeiten im Klassenraum- und Flurbereich.



Außerdem seien an der Kardinal-Bertram-Schule in Sudheim Pflasterarbeiten im Bereich der Hofeinfahrt und Reparaturarbeiten am Zaun zum Nachbargrundstück in den Sommerferien geplant. Als einzige investive Maßnahme werde aktuell die Fassadensanierung an der Martin-Luther-Schule abgeschlossen. Aktuell liefen hier Sicherungsarbeiten am Giebel.



Bis Ende der Sommerferien würden auch die Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpakts von Bund und Land fertiggestellt. Derzeit finde die Endmontage unter anderem von Routern in der Kardinal-Bertram-Schule, in der Schule am Sultmer und in der Schule im Kirchtal statt.

Aus städtischen Mitteln und Fördergeldern des Digitalpaktes konnten damit laut Stadt alle städtischen Grundschulen mit neuen oder modernisierten Netzwerken sowie mit kompletter Hardware wie Laptops, Tablets oder auch digitalen Tafeln ausgestattet werden.

Städtisches Konzept in Arbeit

Die Stadt Northeim arbeite zudem nach eigenen Angaben weiter an einer Gesamtkonzeption für die Grundschulgestaltung, um individuelle bauliche Maßnahmen an den Grundschulen zu planen und zu priorisieren. In den folgenden Jahren würden dann die Baumaßnahmen realisiert, die die Schulstandorte der Stadt mit Blick auf künftige Anforderungen an Schule zukunftsfähig aufstellen. Für die Erstellung dieses Zukunftskonzepts wurden im Haushalt 300 000 Euro eingestellt.



Ziel der Planung sei, strategische Koordination von Teilmaßnahmen vorzunehmen und so die Gesamtkosten günstiger zu gestalten. Zudem sollen die künftigen Bedarfe ermittelt und koordiniert werden, sowohl was Räume und Barrierefreiheit als auch die Versorgungslage (Mensen) und Außengestaltung (Schulhöfe) betrifft.

Malerarbeiten in Uslarer Grundschulen

Auch die Stadt Uslar lässt ihre Grundschulen während der Ferien etwas aufhübschen. Laut Stadtverwaltung werden aktuell das Lehrerzimmer in der Schule in Schönhagen sowie mehrere Klassenräume in den insgesamt fünf städtischen Grundschulen Schulen neu gestrichen. (Axel Gödecke)